قرار التجارة والمسابيح

آراء

تتميز الكويت اليوم بأنها المصدر الأول لا في الخليج فقط ولكن في المنطقة وربما العالم لهواية المسابيح وكل ما يتعلق بها وأصبحت الكويت بفضل شبابها الذين دخلوا هذه الهواية أهم مصدر وأهم نقطة ترانزيت للمسابيح ، هذه الهواية التاريخية التي ازدهرت اليوم أكثر وأكثر وأصبحت متنفساً للجميع على مشارف مطب كبير نتمنى تجاوزه.

كالكثير من القرارات التي تتخذ دون دراسة ودون مسح شامل في الميدان للمشكلة وأبعادها، فوجئ هواة المسابيح في الكويت بصدور القرار الوزاري رقم 152 لسنة 2020 من وزارة التجارة، وأصابنا باعتبارنا من هواة هذه الهواية التاريخية وغيرنا من الشباب بخيبة أمل بسبب ما يحمله هذا القرار من تعقيدات وشروط وتحميلنا تكاليف لا مكان لها ولا مبرر، وتتعامل مع الهواة باعتبارهم تجاراً ومستوردين.

فالقرار وضع رسوماً على المسابيح المستوردة والمشحونة للكويت بغرض تنظيم استيرادها ولكن في التفاصيل تقع المشكلة ، نص القرار على وضع رسوم لدخول المسباح الواحد وهو أمر نتفق عليه ولا نرفضه ولكن القرار تم تطبيقه على المواد الخام المستوردة «كسار، بلاطات، مكعبات أو عصي» ليست كقطع يتم دفع ثمن الرسم لها بالقطعة ولكن بالوزن «أي بالجرام» وهي في الواقع باستثناء الكهرب لا يتم تداولها ولا بيعها بالوزن بل بالقطعة.

يتعامل أكثر الهواة في الكويت أولاً مع تجار وهواة آخرين في دول عديدة يستوردون منهم أحجار الكهرب والمواد المصنعة الأخرى «بكالايت، مستكة، فاتوران، الخ» إما على شكلها الخام أو على شكل مسابيح، ويتعاملون في المقابل مع صانعي السبح أو كما يقال لهم في السوق «الخراطين» وأكثرهم من تركيا ومصر كمثال.

يتم ارسال الخامات للخراطين إما عبر البريد أو بالاستلام الشخصي والخامات مصطلح في الهواية يعني حجر الكهرب مثلا أو عصي الباكالايت وغيرها وهي مادة مصنعة 100% ولا يمكن استخدامها إلا في صناعة المسابيح، وبعد أن يتم خراطة وصناعة المسباح يرسل الخراط أو الأسطى كما يحب الهواة تسميته مولوده الجديد «المسباح» مع بواقي الخامة أو «الكسار» للهاوي عبر البريد وهنا أيضاً حسب القرار تحدث كارثة أخرى ، فالقرار يحتسب هذه البواقي ويفرض على الهاوي المستورد رسوماً بوزن هذه البواقي رغم أنها واقعيا ليست ذات قيمة ولا يمكن بيعها ولا استخدامها إلا كقطع غيار للمسباح ذاته.

صدور مثل هذا القرار دون الرجوع لأهل الهواية ودون استطلاع آرائهم يوجب مراجعته، وياليت وزارة التجارة ومن بيده مثل هذه القرارات أن ينزل إلى أرض الواقع في السوق ليشاهد طبيعة الوضع حتى يستطيع قبل ان يصدر القرار معرفة فائدته وأثره ، نطالب وبكل وضوح وزارة التجارة بأن تراجع قرارها وتنظر لهذه الهواية لا باعتبارها تجارة بل هواية ومتنفساً لكثير من الشباب الكويتي، وهي الهواية التي حولت الكويت بفضل شبابها مركزاً رئيساً لها في المنطقة. تفاءلوا

