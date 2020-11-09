آراء

إليكم بعض أشهر المقولات حول الحب:

الحب كلمة يختلف الناس في تفسيرها، فكل واحد منا يرى الحب حسب قناعته وثقافته.

بعض حالات الزواج عن حب فاشلة، لأنها مبنية على الكذب وإخفاء عيوب الطرفين، واكتشافها بعد الزواج.

الحب حالة فطرية بريئة صادقة في البشر، نابعة من قلب يحترم الإنسان ولا يتجاوز حدوده.

يندفع البعض خلف الحب بدافع الشهوة دون عقل، وحينما يصحو عقله يكتشف أن الحب شيء آخر.

أرقى أنواع الحب هو المشاعر الصادقة والصافية، والتي توصلك لرضا الرب.

حينما تحب الآخرين كما تحب نفسك، فاعلم أنك صادق في حبك.

تُولَدُ السعادة في حبِّ الغَير، ويولد الشقاءُ في حب الغير.

القانون لا يحمي المغفلين، والحب لا يحمي المخلصين.

غالباً سبب إعدام الحب هما الصمت والإهمال.

الفراشة رغم جمالها حشرة، والصبار رغم قسوته زهرة، فلا تحكم على الناس من أشكالهم، بل احكم عليهم بما تحتويه قلوبهم.

