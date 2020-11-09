دين المتنبي من شعره

آراء

كان شاعرنا «المتنبي» فخوراً معتزاً بقدرته الشعرية ومقدرته الفكرية، فلصق به لقب «المتنبي».. ويبدو أنه يستحق هذا اللقب لما في شعره من حكمة وقوة، وجزالة في اللفظ وروعة في المعنى...!

ومع هذا نقرأ في بعض المؤلفات عنه- وما أكثرها باعتباره شاعر العربية الفذ في العصر العباسي- لمن يفسّر هذا اللقب يضعف دينه بل، ومنهم أستاذي د. محمد مهدي علّام الذي أفتخر بكوني أحد تلاميذه في كلية الآدب جامعة عين شمس بالقاهرة عام 1971.

فأستاذي الدكتور مهدي علام كان يرى -رحمه الله- أن المتنبي يندفع في كثير من شعره اندفاع من لا حرمة للدين عنده، ويستدل على رأيه هذا بشعر المتنبي كقوله مثلاً:

ما مقامي بأرض نخلة إلّا

كمقام المسيح بين اليهود

وقوله:

أمريد مثل محمد في عصرنا

لا تبلغا بطلاب ما لا يلحق

لم يخلق الرحمن مثل محمد

أحدا وظني أنه لا يخلق

فالمتنبي في تلك الأبيات يشبّه نفسه وممدوحه بالرسل الكرام، وهذا - والكلام للدكتور مهدي علام - دليل على أن المتنبي لم يكن ذا عقيدة دينية راسخة ولم يكن له رأي وقور في الرسل الكرام..!

وبعكس ما يرى أستاذنا ؛ فأنا أرى في الأبيات الثلاثة السابقة دليل إيمان لا دليل كفر، فالمتنبي يقرّ ويعترف فيها بالمسيح عليه السلام وبأنه عذّب من قبل اليهود وهذا ما يقوله القرآن الكريم، والأمر لا يتعدى أكثر من «تشبيه» يقرّب المعنى أو يوضحه، بهدف التأثير في القارئ أو السامع وامتاعه بالخيال.. والمبالغة في الشعر أمرها معروف.. لدى الشعراء والنقاد..!

والمتنبي لم يكفر عندما قال:

لم يخلق الرحمن مثل محمد

أحداً وظني أنه لا يخلق

لأنه هنا يمدح محمداً بن أوس بن معن الأزدي، وليس شخصاً غيره، ومن المستحيل فعلاً أن يوجد إنسان مثل انسان آخر تماماً، فلكل إنسان شخصية وذاتية هو بها والإنسان لا يكون إلا نفسه.

وأنا لا أرى -كما يرى البعض- قول المتنبي التالي دليل زندقة وكفر أو ضعف دين :

لو كان صادف رأس عازر سيفه

في يوم معركة لأعياه عيسى

أو كان لج البحر مثل يمينه

ما انشق حتى جاز فيه موسى

فالمتنبي يعترف في البيتين السابقين بمعجزات «عيسى» عليه السلام والتي منها إحياء الموتى ويؤمن بمعجزات موسى عليه السلام والتي منها شق البحر، وما عدا ذلك فهو من قبيل المبالغة الشعرية التي اعتاد عليها الشعراء الكبار والتي لا يقصدون من ورائها إلّا روعة المعنى والتأثير في القارئ أو السامع فكراً ومعنى.

وبعكس ما يرى أستاذنا الكبير محمد مهدي علام، لا أرى أيضاً كفراً في قول المتنبي:

لو كان علمك بالإله مقسما

في الناس ما بعث الإله رسولا

لو كان لفظك فيهم ما أنزل

الفرقان والتوراة والإنجيلا

فالمتنبي يقرّ ويعترف بأن الرسل عليهم الصلاة والسلام أرسلوا هداية للناس وأن الكتب السماوية جاءت لخير الناس ومنفعتهم، كل ما في الأمر أن لفظ المتنبي قد جاوز قصده في تلك الأبيات نتيجة لإغراقه في مدح ممدوحه بدر بن عمار.. «والشعراء يتبعهم الغاوون وفي كل واد يهيمون».

شاعرنا المتنبي مثله مثل الشعراء والأدباء العرب القدامى لا يستطيعون ولا يقدرون إلّا أن يكونوا مسلمين ؛ لأنهم يعيشون بيننا وفي شرقنا العربي المسلم.. وفي الشرق، فكرة خلق الله للبشر وإرساله الرسل بالهدى.. راسخة ثابتة.. فآراء المتنبي في الموت إسلامية؛ لذا يقر في كثير من شعره بأن الموت مصير كل حي لم ينج منه قيصر ولا كسرى ولا ذو مال أو جاه، ولا بطل مغوار ضاق الفضاء بجيشه:

نبكي على الدنيا وما من معشر

جمعتهم الدنيا فلم يتفرقوا

أين الأكاسر الجبابرة الأولى

كنزوا الكنوز فما بقين ولا بقوا

من كل ما ضاق الفضاء بجيشه

حتى ثوى فحواه لحد ضيق

فالموت آت والنفوس نفائس

والمستعز بما لديه الأحمق

ألسنا نسمع في ذلك صدى قويا لما نطق به القرآن الكريم في الموت؟

بل إن للمتنبي أبياتاً شعرية رائعة يحتقر فيها الخوف من الموت ويندد بالأسى قبل فرقة الروح، ويذمه بعد فراقها.

والأسى قبل فرقة الروح عجز

والأسى لا يكون بعد الفراق

وما أسمعه في هذا البيت البليغ للمتنبي أكاد أسمعه من عبارة الحكيم «ابيقور» عن الموت إذ يقول، إن الموت يبدو مخيفاً؛ لأننا نتخيل أننا سنقابله ولكن في الحقيقة لا لقاء بيننا وبين الموت، فإننا حينما نكون، لا يكون موت، وحينما يكون موت لا يكون وجود.. الموت والحياة لا يلتقيان.

