إزالة المخيمات ليست حلاً ناجعاً

آراء

يقوم الناس سنويا ومع بدء موسم التخييم في البر بنصب الخيام أمام منازلهم في المناطق السكنية ليعيشوا أجواء الربيع والاستمتاع باعتدال الطقس، لكن في هذا العام ومع قرار إلغاء المخيمات في البر لجأت أغلب العائلات الى وضع الخيام بجانب المنازل كمتنفس لهم في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد من جائحة «كورونا»، ولكن الحكومة أصدرت قراراً بالغاء اقامة الخيم بجانب المنازل منعا للتجمعات، لكن ومع تصرف الحكومة الحالي يبقى السؤال: لماذا تمنع الحكومة هذه العادة التراثية الجميلة التي ننتظرها كل عام، ولماذا كل هذا التشدد في إزالة المخيمات والخيم من المنازل؟ هل هذا التصرف جاء خوفا علينا؟ قطعا لا بل أكاد أجزم أن الحكومة بتصرفاتها الفردية تفعل ذلك لهدف واحد وهو خنق الناس وحبسهم في منازلهم والتي تحولت الى بديل للتجمعات الكبيرة والتي أضحت أشد خطرا من الخيام لان هذه التجمعات تكون داخل جدران مغلقة أي أنها تفتقر الى الاجواء الصحية التي كنا نتمتع بها في البر وفي الخيام عموما.

إن منع الدولة لهذه العادة السنوية الجميلة ليس حلا ناجعا لمنع انتشار «كورونا» فالبدائل الاخرى للتجمعات في الشاليهات والمزارع كثيرة جدا ولكن هذه التجمعات يتمتع بها فقط القادرون من أصحاب الشاليهات والمزارع أما المواطن البسيط فانه يظل حبيس جدران منزله يعاني ويكابد ظلم القرارات المجحفة التي حرمت فئة كبيرة من متوسطي الدخل من التمتع بالمخيمات ونصب الخيام أمام المنازل.

ويأتي التضييق على المواطن في وقت يدخل الكويت يوميا الآلاف من الدول الموبوءة الذين يمرون على دول مجاورة للترانزيت ثم يدخلون الكويت دون التزام بقرارات الحظر الصحي المفروضة عليهم فارتفاع حالات الاصابة اليومية لم يأتِ من داخل الكويت بل جاءت هذه الأعداد بسبب الطيران والآلاف الذين يدخلون يوميا ومع ذلك تتهم الحكومة المواطن بأنه السبب في ارتفاع الاصابات بسبب التجمعات والفرعيات وبالتالي تقوم فرق الازالة بتكسير حلال الناس من خيم ومخيمات في البر وأمام المنازل مما يعد خسارة كبيرة للمواطنين.

فيا حكومتنا الموقرة رحمة بالمواطن تراجعوا عن قراراتكم بالسماح للناس بممارسة هواياتهم السنوية من ارتياد البر ونصب الخيام ولتكن جهودكم منصبة في وقف الآلاف التي تدخل يوميا الى الكويت والتي هي سبب رئيس لما نعاني منه حاليا من ارتفاع أعداد الاصابات وليس بالتضييق على المواطن وعلى حياته اليومية تقل الاصابات، فالبر متسع من الأجواء النقية البعيدة كل البعد على التلوث والفيروسات والتي يجب أن تشجع عليها الحكومة هروبا من جدران المنازل.

