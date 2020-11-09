نريد تخفيض إيجارات الحيازات الزراعية

آراء

تتزايد الأعباء المالية على المزارع المنتج في المناطق الزراعية النائية (العبدلي والوفرة) فالمزارع الكويتي يتحمل كل المسؤوليات ابتداء من شراء المستلزمات الزراعية والبذور والزراعة وانتهاء بالحصاد والفرز والتعبئة والنقل والتسويق.. مرورا بالتسميد والري والوقاية.

وكلها عمليات تحتاج الى وقت وجهد ومال.. من دون أن يعاونه أو يساعده أحد.. ورغم تزايد الأعباء المادية على المزارع الكويتي لم تزدد الميزانية المخصصة لدعمه سنويا..!

والأدهى من ذلك أننا نجد في السنوات الأخيرة أن قيمة الايجارات السنوية التي يدفعها المزارع لوزارة المالية ممثلة بادارة أملاك الدولة.. كانت هائلة.. بحيث صارت هذه الايجارات مجتمعة.. تساوي انْ لم يكن تفوق قيمة الدعم المادي الذي تدعم به الدولة المنتج المحلي.. سنويا..!

فهل هذا يجوز..؟!

بالطبع؛ لا.. فالمزارع ينتظر أن يستفيد من كده وعرقه وحلاله..

وأن تدعمه الدولة.. كي يعطي أكثر وأفضل من الانتاج الزراعي كما وكيفا.. والحمدلله دولتنا قوية وغنية.. تستطيع أن تخفض ايجارات الحيازات الزراعية؛ لتعود كما كانت.. وتستطيع أن توفر للمزارع المنتج التيار الكهربائي ومياه الري.. وخصوصا مياه الري العذبة من محطاتها الرئيسة بأسعار مدعومة دعما حقيقيا.. دعما فعليا.. لا اسميا.. يسهم في تحقيق الأمن الغذائي المنشود للبلاد والعباد.. والله من وراء القصد.

