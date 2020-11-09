بايرن حسم قمة دورتموند

دوليه

واصل بايرن ميونيخ بطل المواسم الثمانية الاخيرة تفوقه على وصيفه بوروسيا دورتموند عندما تغلب عليه 3-2 في عقر داره «سيغنال ايدونا بارك» في دورتموند في «الكلاسيكر» قمة المرحلة السابعة من الدوري الألماني، لكنه خسر جهود لاعبه يوشوا كيميتش بسبب الاصابة في ركبته.

وكان دورتموند البادئ بالتسجيل عبر قائده ماركو رويس (45)، لكن بايرن ميونيخ رد بثلاثية تناوب على تسجيلها مدافعه النمسوي دافيد ألابا (45+4) والمهاجم السابق لأصحاب الأرض الدولي البولندي روبرت ليفاندوفيكسي (48) والبديل لوروا سانيه (80)، قبل أن يقلص المهاجم الدولي النروجي الواعد ارلينغ هالاند الفارق (83).

وهو الفوز الثاني على التوالي لبايرن على دورتموند في سيغنال ايدونا بارك بعد الاول 0-1 في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الموسم الماضي والتي أمنت تتويج بايرن ميونيخ بلقبه الثامن على التوالي. كما هو الفوز الرابع تواليا لبايرن على غريمه آخره 2-3 في الكأس السوبر المحلية في 30 سبتمبر الماضي.

وقال مدرب بايرن هانزي فليك «كانت مباراة مثيرة بجودة عالية في الفريقين كان من الصعب جدا الدفاع بالنسبة لهما، رأينا الكثير من الفرص. لكننا في النهاية حققنا فوزا أكثر من مستحق».

بالنسبة لقطب دفاع دورتموند ماتس هوملز «غياب الفعالية أمام المرمى تصنع الفارق. كانت لدينا العديد من الفرص التي لم نترجمها الى اهداف». اما زميله هالاند فاعترف قائلا «يجب أن أسجل المزيد. على هذا المستوى من المباريات، اذا لم نضع فرصنا في المرمى، لن نفوز. بايرن هو أفضل فريق في العالم علينا العمل بجد لاتخاذ الخطوة التالية وأن تكون جيدين مثلهم».

وواصل بايرن صحوته وحقق فوزه الخامس تواليا منذ الخسارة المفاجئة أمام هوفنهايم 1-4، والسادس هذا الموسم فرفع رصيده الى 18 نقطة منفردا بالصدارة التي كان يتقاسمها مع دورتموند الذي مني بخسارته الثانية هذا الموسم والاولى بعد 4 انتصارات متتالية فتراجع الى المركز الثالث، تاركا الوصافة الى لايبزيغ الذي استعاد توازنه بفوز كبير على ضيفه فرايبورغ 3-0.

وتلقى بايرن ضربة موجعة باصابة نجمه كيميتش في الركبة فترك مكانه للفرنسي كورنتان توليسو. وعلق فليك على اصابة كيميتش التي قد تحرمه من التواجد مع منتخب بلاده في مباراته الودية ضد جمهورية التشيك بعد غد، ومباراتيه المصيريتين في دوري الأمم الاوروبية ضد اسبانيا وأوكرانيا في الأيام الستة التالية «سيخضع لفحوصات في ميونيخ، من السابق لأوانه تحديد مدى الاصابة».

واستعاد لايبزيغ توازنه بفوزه الصعب على ضيفه فرايبورغ بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها الفرنسي ابراهيما كوناتيه (26) والنمسوي مارسيل سابيتسر (70 من ركلة جزاء) والاسباني المعار من مانشستر سيتي الانكليزي أنخيلينيو (89).

واستفاد لايبزيغ من فوزه الثمين على ضيفه باريس سان جرمان الفرنسي 2-1 الاربعاء في الجولة الثالثة من مسابقة دوري أبطال أوروبا، وعاد الى نغمة الانتصارات المحلية بعد خسارته امام بوروسيا مونشنغلادباخ 0-1 في المرحلة الماضية.

وأكرم أونيون برلين وفادة ضيفه أرمينيا بيليفيلد العائد حديثا الى دوري الاضواء بخماسية نظيفة. وصعد أونيون برلين الى المركز الرابع مؤقتا برصيد 12 نقطة. وأهدر شتوتغارت فرصة اللحاق بأونيون برلين بسقوطه في فخ التعادل أمام ضيفه اينتراخت فرانكفورت 2-2.

وهو الفوز الثالث تواليا لشتوتغارت فرفع رصيده الى 10 نقاط في المركز السابع مقابل الرصيد ذاته لاينتراخت فرانكفورت العاشر. وأوقف هرتا برلين سلسلة 6 مباريات دون انتصار بينها 5 هزائم متتالية عندما تغلب على مضيفه أوغسبورغ بثلاثية نظيفة.

وحرم المدافع الهولندي جرمياه جوست فريقه ماينتس من تحقيق فوزه الأول هذا الموسم والتخلص من المركز الأخير عندما هز شباكه بالخطأ مانحا التعادل للضيف شالكه 2-2.

