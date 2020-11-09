تشلسي هزم شيفيلد برباعية

دوليه

قاد وافدو تشلسي الجدد فريقهم اللندني الى انتصار كبير على ضيفهم شيفيلد يونايتد الجريح 4-1 بتسجيلهم ثلاثة اهداف، في مباراة تألق فيها الدولي المغربي حكيم زياش بصناعة هدفين، أول من أمس في المرحلة الثامنة من الدوري الانكليزي ليرتقي مؤقتا الى المركز الثالث. وافتتح الضيوف التسجيل عن طريق الايرلندي ديفيد ماكغولدريك (9) قبل أن يسجل تشلسي عن طريق تامي أبراهام (23) والوافدين هذا الموسم بن تشيلويل (34)، البرازيلي تياغو سيلفا (77) والالماني تيمو فيرنر (80). ورفع فريق المدرب فرانك لامبارد رصيده الى 15 نقطة في المركز الثالث مؤقتا بفارق نقطة عن ساوثمبتون المتصدر مؤقتا، ومتقدما بفارق الاهداف عن ليستر الرابع ونقطة عن توتنهام الخامس، كلاهما بمباراة أقل.

وقال زياش الذي وصل هذا الموسم من اياكس امستردام الهولندي «الدقائق العشر الاولى كانت صعبة قليلا، لم نكن جيدين في البداية. اعتقد اننا بعد الهدف الاول سيطرنا على المباراة، كان بامكاننا تسجيل اكثر من أربعة اهداف، لكن اعتقد اننا لعبنا مباراة جيدة». ودخل تشلسي المباراة بمعنويات عالية بعد فوزه الاربعاء 3-0 على ضيفه رين الفرنسي في الجولة الثالثة من دوري ابطال اوروبا ما وضعه في صدارة المجموعة مع اشبيلية الاسباني.

وحافظ «البلوز» على سجله خاليا من الهزائم في الدوري للمباراة السادسة على التوالي محققا فوزه الثاني تواليا بعدما تفوق الاسبوع الفائت بثلاثية نظيفة على مضيفه بيرنلي.

