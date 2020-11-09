دي ماريا قاد سان جرمان إلى الفوز

دوليه

قاد المهاجم الدولي الأرجنتيني أنخل دي ماريا فريقه باريس سان جرمان الى تضميد جراحه الأوروبية بثلاثية نظيفة في مرمى ضيفه رين أول من امس في قمة المرحلة العاشرة من الدوري الفرنسي.

ويدين النادي الباريسي بفوزه الى دي ماريا الذي صنع الهدف الأول للمهاجم الدولي الايطالي المعار من ايفرتون الانكليزي مويز كين (11)، وتسجيله هدفين في الدقيقتين 21 و73.

وهو الفوز الثامن على التوالي محليا للنادي الباريسي متصدر الدوري الذي مني الأربعاء بهزيمة أمام لايبزيغ الألماني 1-2 في دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا التي خسر مباراتها النهائية الموسم الماضي أمام بايرن ميونيخ الألماني 0-1. واحتفل دي ماريا بأفضل طريقة ممكنة بعودته الى الدوري بعد ايقافه لمدة أربع مباريات بتهمة البصق على الاسباني ألفارو غونزاليس مدافع مرسيليا خلال الـ «كلاسيكو» الذي جمع الفريقين في 13 سبتمبر الماضي.

وخطف دي ماريا كرة من لاعب وسط رين الكاميروني الاصل جيمس ليا-سيليكي اثر تمريرة من حارس مرماه السنغالي الفريد غوميس فمررها الى كين الذي سددها قوية بيمناه من خارج المنطقة وأسكنها على يمين الحارس غوميس (11). ولم يتأخر دي ماريا في ترجمة تألقه عندما تلقى كرة من الاسباني أندر هيريرا خلف الدفاع فانطلق بسرعة وتوغل داخل المنطقة منفردا بغوميس ولعبها ساقطة في الزاوية اليسرى البعيدة (21). ووجه دي ماريا الضربة القاضية لرين عندما تلقى كرة من كولان داغبا فسددها قوية بيسراه ارتطمت بفخذ المدافع البرتغالي الأصل داميان دا سيلفا وسكنت الزاوية اليمنة للحارس غوميس (73).

في المقابل، مني رين بخسارته الثانية هذا الموسم فتجمد رصيده عند 18 نقطة في المركز الثالث.

