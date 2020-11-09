ميسي «البديل» فك صيام برشلونة

دوليه

نزل النجم الارجنتيني ليونيل ميسي بديلا في الشوط الثاني وقاد برشلونة الى فك صيام دام اربع مباريات من دون فوز في الدوري الاسباني، بتخطيه بصعوبة عقبة ضيفه ريال بيتيس 5-2 أول من أمس في المرحلة الثامنة على ملعب «كامب نو».

وفضل المدرب الهولندي رونالد كومان عدم الزج بميسي أساسيا ومنحه مزيدا من الراحة في ظل جدول المباريات المزدحم وبعد ثلاثة ايام من فوز برشلونة على ضيفه دينامو كييف الاوكراني (2-1) في دوري ابطال اوروبا. الا أن الهولندي اضطر الى الاستعانة بخدمات اللاعب، المتوج بجائزة الكرة الذهبية ست مرات، مطلع الشوط الثاني الذي دخله متعادلا 1-1 وما لبث ان وضع بصمته بتسجيله ثنائية، رافعا رصيده الى ثلاثة اهداف في الليغا هذا الموسم، وساهم في الهدف الثاني الذي سجله الفرنسي انطوان غريزمان.

وسجل الفرنسيان عثمان ديمبيلي (22) وغريزمان (49) الذي أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 33، وميسي (61 من ركلة جزاء و82) وبيدري (90) أهداف برشلونة، فيما أحرز أنطونيو سانابريا (45+2) والبديل لورين مورون (73) هدفي الضيوف. وأكمل النادي الأندلسي اللقاء بعشرة اللاعبين في نصف الساعة الاخير بعد طرد الجزائي عيسى مندي في الدقيقة 60 لتسببه بركلة الجزاء بلمسة يد. ورفع برشلونة رصيده الى 11 نقطة من سبع مباريات في المركز الثامن بفارق ست نقاط عن ريال سوسييداد المتصدر الذي خاض مباراة اكثر وخمس نقاط عن الغريم ريال مدريد الثاني.

وحقق أتلتيكو مدريد فوزا مستحقا على حساب ضيفه قادش 4-0. ووضع البرتغالي جواو فيليكس فريقه الأتلتي بالمقدمة مبكرا، بهدف أول سجله عند الدقيقة 8، من ضربة رأسية متقنة.ونجح لاعب الوسط ماركوس لورينتي في اضافة هدف ثان مع حلول الدقيقة 22. وتمكن الأوروغوياني لويس سواريز من تعزيز تقدم الأتلتي بهدف ثالث. وقبل نهاية اللقاء بلحظات قليلة، عاد فيليكس ليسجل هدفا آخر اختتم به رباعية الأتلتي. وصعد أتلتيكو مدريد لصدارة الترتيب بعد أن رفع الفريق رصيده للنقطة 17، فيما بقي قادش في المركز السادس بـ 14 نقطة.

وعاد اشبيلية المتعثر الى سكة الانتصارات بعد ثلاث هزائم متتالية في الدوري بفوزه الصعب على ضيفه اوساسونا بهدف الارجنتيني لوكاس اوكامبوس من ركلة جزاء في الدقيقة 59.

