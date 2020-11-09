كالياري تغلب على سمبدوريا

دوليه

حقق كالياري الفوز على ضيفه سمبدوريا 2-0 أول من امس في المرحلة السابعة من الدوري الايطالي. وسجل البرازيلي جواو بيدرو (48 من ركلة جزاء) والأوروغوياني ناهيتان نانديس (69) الهدفين. يذكر أنه الفوز الثالث لكالياري هذا الموسم مقابل ثلاث هزائم وتعادل واحد فرفع رصيده الى 10 نقاط في المركز العاشر بفارق الأهداف خلف سمبدوريا الذي مني بدوره بخسارته الثالثة هذا الموسم.وانتهت قمة الوافدين الجديدين بينيفينتو وضيفه سبيزيا بفوز كبير للأخير وبثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها توماسو بوبيغا (29) والفرنسي مبالا نزولا (65 و70). وهو الفوز الثاني لسبيزيا هذا الموسم، والثاني خارج قواعده بعد الأول على مضيفه اودينيزي 2-0 في مباراته الثانية في الـ«سيري أ» هذا الموسم وكانت مؤجلة من المرحلة الأولى. ورفع سبيزيا رصيده الى ثماني نقاط فيما مني بينيفينتو بخسارته الرابعة على التوالي والخامسة هذا الموسم وتراجع الى المركز 16 برصيد ست نقاط. وفي مباراة ثالثة، تعادل بارما مع فيورنتينا سلبا.