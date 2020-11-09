العاملون أقل عرضة للإصابة بـ«كورونا»

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القاهرة - «النهار»: قالت وزيرة الصحة المصرية د. هالة زايد ان احسن اختراع سنة 2020 هي الكمامة، لأنها حاجة بسيطة وفى متناول اليد وكلنا ممكن نرتديها وتحمى بشكل كبير جدا، داعية المواطنين للحذر من التواجد في الأماكن المغلقة دون ارتداء الكمامة. وأكدت زايد ان 65% من اصابات كورونا في مصر بين السيدات من ربات البيوت والمتقاعدين عن العمل، خاصة الذين يعيشون في مناطق غير جيدة التهوية. وتابعت: «الأماكن غير جيدة التهوية مع وجود اصابة تكثر العدوى». وأضافت وزيرة الصحة والسكان خلال مؤتمر صحافي ان السائق والفلاح والعامل الذي يخرج للعمل ويتعرض للممارسة الطبيعية للحياة اقل عرضة للاصابة بالمرض.