عصام الفليج.. الإنسان الكبير

الاخيرة

فقدت الكويت قبل أيام ابنا بارا من أبنائها المخلصين الأوفياء عصام الفليج رحمه الله وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان. عرفته، رحمه الله، رجلا تقيا ومواطنا صالحا وانسانا متميزا، زانه المولى عز وجل بحسن الخلق، وأفاء عليه بالأدب الجم، وأكرمه بتقوى الله وحب الناس والالتزام بعمل الخير، فكان في العمل الخيرى معطاءً، وفي عمل الخير نموذجا، وفي العمل التطوعي قدوة، لم يبخل على أحد بعطاء، ولم يتأخر عن أحد بالمساعدة، ولم يقصر في تقديم النصح والمشورة الطيبة للعاملين بالعمل الخيري، فكان له، رحمه الله، عند الجميع مكانة، وكان له في قلوب الجميع مكان.

أنفق، رحمه الله، عمره في العمل الخيري الاسلامي لم يبتغِ شيئا سوى مرضاة الله سبحانه ومساعدة المحتاجين. كان العمل الخيري الاسلامي له طريقا،و كان عمل الخير له منهجا وغاية. تميز، رحمه الله، بخصال حميدة، واخلاق نبيلة، وقيم فاضلة، كيف لا وهو الانسان التقي الورع الذي يضع مخافة الله نصب عينيه، وطاعة الله ومرضاته داخل قلبه. سهل التعامل، رحب الصدر، حلو المعشر، لا تملك وانت تتعامل معه إلا أن تدعو له بطول العمر فلا تسمع منه سوى الكلم الطيب، ولا ترى منه الا العمل الصالح، ولا تسمع عنه الا حب الخير للجميع.

كان، رحمه الله، من زملائنا الكبار في ثانوية يوسف بن عيسى وكان معروفا بدماثة الخلق والجدية في التعلم، وكنت وزملائي نتعلم منه ونسترشد بنصحه الذي لم يبخل به علينا. وقد بدأ نشاطه في العمل الخيري في مرحلة مبكرة من عمره، وتبوأ فيه مواقع ومسؤوليات قيادية، وقضى أوقات من عمره متنقلا بين البلدان لمتابعة المشروعات الخيرية، ونشر الاسلام، وتوزيع الصدقات، والدعوة للمعروف والنهي عن المنكر، عسى العلي القدير أن يجعلها جميعا في ميزان حسناته.

ويعتبر رحمه الله، من ذوي الخبرة والدراية في مجالات العمل الخيري فأسس وبنى وشيد في تلك المجالات، ولم يبخل بخبرته في دعم العمل الخيري الكويتي، وبفقده، رحمه الله، فقد العمل الخيري أحد رجالاته المقتدرين.

ولعل أهم ما يلفت الانتباه في شخصيته، رحمه الله، سماحته وتسامحه ورحابة صدره وقدرته في ادارة الحوار الأخوي الذي يقرب ويجمع. وكانت تلك سمة معروفة في مقالاته وكتاباته التي يملؤها الأمل والايجابية والنظر للأمور بعين الضمير الذي يخشى الله سبحانه، ويراعيه فيما يكتب ويقول ويفعل، وكان كل ذلك لا يفارقه حتى في أيام مرضه. وبفقده فقدت الكويت قامة كبيرة من قامات العمل الخيري، وانسانا كبيرا عمل بصمت في سبيل دينه ووطنه. رحمك الله رحمة واسعة، وأسكنك فسيح جناته، اللهم آمين.

