أخطاء الرئيس

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الرئيس ترامب يدفع أثمان أخطاء فادحة كانت لو استمرت لحولت الولايات المتحدة من قائدة للعالم الأول إلى دولة عالم ثالث، ينفرد بالقرارات المصيرية فيها فرد ملهم لا دولة المؤسسات الدستورية، فيحق له أن يسب ويشتم ويكذب.

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وانفرد كذلك الرئيس ترامب بالقرارات التي كان يصدرها ويبثها على موقعه الشخصي على الـ «تويتر» دون أن تعلم به في كثير من الأحيان القيادات المختصة العاملة معه في البيت الأبيض، كما استخدم الرئيس ترامب في تعامله مع قادة العالم وحتى مع الأصدقاء قبل الأعداء في بلده ألفاظاً ومسميات لا تجوز في الأعراف البروتوكولية والدبلوماسية والسياسية.

ولم يتردد رئيس أكثر دول العالم تقدماً بدغدغة مشاعر المتعصبين البيض من أتباعه من غير المتعلمين عبر الطعن في أفراد شعبه من الملونين واللاتينيين والمسلمين ومعها تبنى «نظرية المؤامرة» التي تشير بأصابع الاتهام للمؤسسات الحاكمة في واشنطن من الحزب الآخر كما تدنى مستوى الحوار إلى حد اعتبرت فيه مناظرته الأولى مع منافسه بايدن الأسوأ في تاريخ أميركا.

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وكانت غلطته الأهم هي استعدائه لوسائل الإعلام وإهانتهم في كل مؤتمر إعلامي يعقده، ونسي أن من يعاديهم سيردون له الصفعة بأكبر منها وليس أفضل من موسم الانتخابات زمناً كي يتذوق فيه الرئيس ترامب طبق الانتقام البارد المليء بالفضائح المالية والشخصية والعائلية فأوردت حقيقة أنه لا يدفع إلا 750 دولاراً ضرائب سنوية، وأنه ليس رجل أعمال ناجحاً كما يدعي بل مديناً بأكثر من 400 مليون دولار لجهة قد تؤثر بقراراته وفتحت المجال لابنة شقيقه للطعن فيه.

