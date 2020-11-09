«الرماية» يستعد لانطلاق بطولة سمو ولي العهد الكبرى

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أعلن رئيس نادي الرماية دعيج العتيبي ان النادي يستعد لانطلاق الموسم المحلي الجديد (2020- 2021) والذي سيدشن باقامة بطولة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، السنوية الكبرى للرماية المقررة في الفترة بين 26 و28 نوفمبر الجاري. واضاف العتيبي الذي يرأس اللجنة المنظمة للبطولة في تصريح صحفي امس ان البطولة التي ستقام بمجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي بالنادي ستشهد مشاركة واسعة من رماة وراميات الكويت من النادي والحرس الوطني والاتحاد الرياضي العسكري واتحاد الشرطة الرياضي. وذكر ان البطولة تتضمن اقامة مسابقات في اسلحة الرماية المختلفة وهي «سكيت وتراب والمسدس والبندقية ضغط الهواء لمسافة 10 امتار والمسدس لمسافة 25 مترا والبندقية لمسافة 50 مترا اضافة الى مسابقة رماية القوس والسهم الاولمبي».

و اعرب عن بالغ الشكر والتقدير لسمو ولي العهد حفظه الله لرعايته السامية للبطولة والتي تجسد دعمه وتشجيعه المتواصل لأبنائه الرياضيين مشيدا بالدور الكبير لسموه بتطوير رياضة الرماية الكويتية لاسيما أثناء توليه منصب نائب رئيس الحرس الوطني والذي ساهم في ظهور ابطال من منتسبي الحرس الذين حققوا انجازات مميزة على صعيد المنتخب الوطني. وأكد العتيبي أن اهتمام سمو ولي العهد برياضة الرماية «دافع قوي لنا لتطوير هذه الرياضة على المستويين المحلي والدولي» موضحا أن هذه البطولة الغالية لها مكانة خاصة لدى اسرة الرماية الكويتية اذ يحرص جميع الرماة والراميات للفوز بمسابقاتها. واشار الى ان النادي اعتمد جدول مسابقات الموسم المحلي الرياضي الجديد بتنظيم العديد من البطولات المحلية الكبيرة معربا عن فخر جميع منتسبي النادي بأن يكون انطلاق الموسم ببطولة تحمل اسم سمو ولي العهد حفظه الله. وبين أن اللجنة المنظمة للبطولة ستقوم بعمل التجهيزات الخاصة لاخراج الحدث في أبهى صورة وستعمل على توفير المستلزمات الخاصة بالرماة والراميات مثمنا دعم الهيئة العامة للرياضة والوزارات المختصة من خلال تجهيز ميادين النادي ومرافقه. وذكر العتيبي ان اللجنة المنظمة قررت اقامة البطولة بدون جمهور مع توفير أدوات التعقيم والحماية اللازمة تنفيذا للاجراءات الصحية والاحترازية المعتمدة من الجهات الصحية بالبلاد بسبب جائحة كورونا كما انها اشترطت حصول الرماة على شهادة صحية معتمدة تثبت خلوهم من هذا الفيروس للسماح لهم بالمشاركة.

ورحب العتيبي بجميع رماة الكويت الحاصلين على الرقم التعريفي الخاص بالاتحاد والرماة المجتازين دورة الأمن والسلامة.

وأضاف بأن حفل ختام البطولة الغالية سيقام يوم 28 نوفمبر في 06:45 مساء بمجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد بحضور ممثل سمو ولي العهد، محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد، كما أن الحفل سيقتصر فقط على الرماة الفائزين بمسابقات البطولة وبدون جمهور.

