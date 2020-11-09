الأزرق يبدأ تدريباته اليوم

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تنطلق في 05:15 مساء اليوم تدريبات الأزرق على ستاد علي صباح السالم في نادي النصر استعدادا لمباريات «فيفا داي»، اذ سيخوض المنتخب مباراتين وديتين مع ناديي الكويت خيطان يومي 15 و16 نوفمبر الحالي. واختار الجهاز الفني للأزرق بقيادة الاسباني أندريس كاراسكو قائمة مكونة من 27 لاعباً لهذا التجمع، واللاعبون هم: سعود الجناعي (التضامن)، خالد صباح (الجهراء)، حمد القلاف، فواز العتيبي، مبارك الفنيني (السالمية)، أحمد ابراهيم، بندر السلامة، سليمان عبد الغفور، عبدالله عمار (العربي)، خالد العجاجي (الفحيحيل)، أحمد الظفيري، بدر المطوع، رضا هاني، سلطان العنزي، سيف الحشان، عيد الرشيدي (القادسية)، علي عتيق، بندر بورسلي، حمد حربي، شبيب الخالدي (كاظمة)، أحمد الزنكي، سامي الصانع، طلال الفاضل، فهد حمود، مشاري غنام، أحمد حزام(الكويت)، خالد شامان (النصر).وافاد مدير المنتخب فهد عوض أن التدريب الأول اليوم سيكون متاحاً أمام وسائل الاعلام المختلفة، على أن تقام التدريبات اعتبارا من يوم غد من دون حضور وسائل اعلام وذلك تطبيقا للاشترطات الصحية.

