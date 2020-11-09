الجولة السادسة: القادسية عزَّز الصدارة.. والنصر الرابح الأكبر

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شهدت الجولة السادسة بعض التغييرات في جدول الترتيب ربما يكون أهمها قفز النصر الذي هزم السالمية بهدف نظيف ليصبح في المركز الثاني بفارق 4 نقاط عن القادسية، بالاضافة الى انتصار كاظمة على التضامن ليحسن ترتيبه ويصعد الى المركز السادس، وتغلب العربي على اليرموك بصعوبة وهروبه من المراكز المؤدية الى الدرجة الأولى.

القادسية المتصدر حافظ على مكانه في القمة بفوزه على الجهراء بنتيجة 2-1، لكن أداءه ما زال غير مرضٍ مع استمرار الضعف الدفاعي والأخطاء، والاعتماد على المهارات الفردية لحسم النتيجة، بينما يحسب للجهراء الصورة الجيدة التي ظهر عليها رغم افتقاد الفريق لبعض العناصر المهمة.

واذا كان الأصفر لم يقدم الأداء المنتظر، فإن نتائجه وضعته في الصدارة، على خلاف غريمه التقليدي العربي الذي حقق انتصاراً صعباً على متذيل الترتيب اليرموك دون تقديم العرض المنتظر الأمر الذي يثير قلق الجماهير العرباوية خصوصاً أن الفريق تنتظره مباريات صعبة وقد يكون بعضها حاسماً لتجنب اللعب مع فرق الدرجة الأولى. في المقابل، يبدو أن اليرموك سيكون أول من يبقي في الدرجة الأولى اذا لم تشهد الجولات المقبلة انتفاضة تبعده عن قاع الترتيب.

وقد يكون النصر الرابح الأكبر في الجولة بعد فوزه الثمين على السالمية في مباراة شهدت احتجاجات عدة من الأخير بسبب الهدف الذي ألغاه الحكم علي محمود بعد اشارة من الحكم الرابع هاشم الرفاعي. ويقدم النصر بقيادة أحمد عبدالكريم مستوى مميز مع تألق الأردني أحمد الرياحي، بينما ما زال السالمية يبحث عن ذاته تحت قيادة المدرب الوطني محمد المشعان.

وفي الوقت الذي تقدم فيه الساحل الى المركز الخامس بعد الفوز على خيطان 3-0، واصل الفحيحيل تراجعه وتلقى الخسارة الثالثة على التوالي بعد 3 انتصارات، بسقوطه أمام الشباب عليه بثنائية نظيفة فبات الفرق بينهما نقطة واحدة، ويتساوي الشباب برصيد 8 نقاط مع العربي وبرقان الذي فوّت على نفسة فرصة ثمينة للقفز إلى المركز الثالث بعد تعادله مع الصليبخات 1-1 بينما ما زال الأخير يبحث تحسين مستواه بعد تغيير الجهاز وتولى ناصرالعمران تدريب الفريق.

