القادسية إلى ربع نهائي «كأس اليد»

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بلغ القادسية ربع نهائي كأس الاتحاد لكرة اليد بتغلبه على برقان 32-23 أول من أمس ضمن الدور الأول من البطولة والذي شهد فوز الصليبخات على القرين 29-27، والعربي على الجهراء 28-25.

وسيلتقي العربي مع الصليبخات في الدور ربع النهائي بعد غد فيما يلتقي القادسية مع الفائز من لقاء خيطان مع الساحل الذي اقيم في وقت متأخر مساء أمس. وستقام اليوم الجولة الأخيرة من الدور الأول فيلتقي كاظمة مع الفحيحيل في 05:00 مساء، والتضامن مع اليرموك في 06:30، وتقام المباراتان على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة.

وقدم القادسية أداء مميزا أمام برقان مكنه من تحقيق الفوز بكل جدارة واستحقاق، فيما فاجأ الصليبخات نظيره القرين واقصاه من البطولة بعد أن فرض ايقاعه طوال اللقاء. في حين واجه العربي صعوبة كبيرة في تخطي الجهراء العنيد.

يذكر أن الكويت (واجه السالمية في وقت متأخر مساء أمس) يحمل لقب البطولة في المواسم السبعة الأخيرة.

