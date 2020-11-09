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كاظمة وبرقان في «السلة»

زيد خلف
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الإثنين 09 نوفمبر 2020

يلتقي اليوم كاظمة مع برقان في 05:30 مساء على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة ضمن الجولة الاولى من المجموعة الثانية في دوري كرة السلة والتي تشهد لقاء آخر يجمع اليرموك مع القرين في 07:30 مساء. وكانت البطولة انطلقت أول من امس بنظام جديد قسم الفرق الى مجموعتين على أن يتأهل الى الدور الثاني أصحاب المراكز الأربعة الاولى من كل مجموعة وهو ما يمنح جميع الفرق الفرصة في المنافسة على التأهل. وتضم المجموعة الثانية الى جانب الفرق الاربعة المتواجه اليوم ناديي القادسية والصليبخات.
ويريد كاظمة الذي خسر لقاء «السوبر» الأربعاء الماضي أمام الكويت، أن يحقق انطلاقة قوية عبر الفوز في لقاء اليوم. ويقود كاظمة المدرب الصربي ايفان يرميتش، فيما يقود برقان الوطني طلال القلاف.
وفي اللقاء الثاني يسعى مدرب اليرموك الوطني خالد القلاف الى احراز فوزه الاول في البطولة على حساب القرين الذي يقوده المدرب التونسي نضال عبدالكريم.


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