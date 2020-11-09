العوضي بطل «التنس الثانية»

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فاز نجم المنتخب ونادي الكويت عبد الرحمن العوضي بلقب البطولة المفتوحة الثانية للتنس التي اختتمت أول من أمس على ملاعب مجمع الشيخ جابر العبد الله الدولي للتنس بمشاركة نخبة من لاعبي المنتخبات الوطنية ضمن سلسلة البطولات التي تنظمها أكاديمية رافا نادال الكويت (RNAK) بالتعاون مع الاتحاد المحلي.

وتوج العوضي باللقب بعد تغلبه على لاعب السالمية عبدالحميد محبوب 2-0 (6-4، 6-4). بينما فازت بقب بطولة السيدات اللاعبة دانة الفليج بعد تغلبها في المباراة النهائية على اللاعبة ياسمين الشمالي 2-0 (6-3، 7-5) .

وحضر المباراة النهائية للبطولة وشارك في تتويج الفائزين أمين سر عام اتحاد التنس فالح العتيبي والمدير الفني في الاتحاد عباس البصيري ورئيس المدربين بأكاديمية رافا نادال نونو ماركيز. يذكر أن البطولة الأولى للرجال التي اقيمت في الأسبوع الماضي فاز بها اللاعب عبد الحميد محبوب بينما فازت ببطولة السيدات اللاعبة ايمان متولي، وستقام البطولة الثالثة ضمن السلسلة خلال الفترة من 18الى 21 من نوفمبر الحالي بمشاركة 16 لاعباً و16 لاعبة. وأشاد أمين سر الاتحاد العتيبي بالمستوى الفني للاعبين واللاعبات الذين شاركوا في البطولة، وشكر أكاديمية رافا نادال على اقامتها هذه السلسلة من البطولات بالتعاون مع الاتحاد وأكد على أهميتها وفائدتها الكبيرة للاعبين لاسيما بعد فترة طويلة من توقف النشاط الخارجي المهم وعدم الاحتكاك خارجياً بالنسبة للاعبي المنتخبات الوطنية وذلك بسبب جائحة كورونا.

