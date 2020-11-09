السعودية تستضيف «الفورمولا 1» نوفمبر 2021

دوليه

باتت السعودية ثالث دولة في منطقة الشرق الأوسط تستضيف جائزة ضمن بطولة العالم للفورمولا 1، بعد الإعلان رسمياً وللمرة الأولى عن إقامة سباق ليلي في مدينة جدة على البحر الأحمر في نوفمبر 2021. وسيقام السباق الافتتاحي في ثاني أكبر مدن المملكة من حيث عدد السكان، على كورنيش المدينة الساحلية، لكن هناك خططاً للانتقال إلى حلبة مخصصة مستقبلاً، بحسب موقع فورمولا 1، ولا يزال يتعين تأكيد المسار النهائي للجائزة.

ورغم أن هذه الاستضافة هي الأولى للسعودية، غير أن تاريخها بالتواصل مع فورمولا 1 يعود إلى العام 1987، عندما قامت شركة الطيران السعودية وشركات أخرى برعاية فريق وليامس.

وفي الآونة الأخيرة، استضافت المملكة فورمولا إي ورالي داكار. وكانت شركة أرامكو السعودية الرائدة عالمياً في مجال الطاقة والكيميائيات، شريكاً عالمياً في فورمولا 1، إذ قال الجانبان إن الشراكة بينهما لديها القدرة على تطوير وتسريع المزيد من الخطط نحو التوصل إلى العمل بالطاقة المستدامة.

وقال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للفورمولا 1 شايس كاري: «نحن متحمسون جداً لاستقبال المملكة العربية السعودية كدولة مضيفة جديدة لأحد سباقات موسم 2021. وسعداء بهذا الإعلان الرسمي، فالسعودية تنمو بشكل كبير لتصبح مركزاً أساسيا للرياضة على مستوى العالم، وذلك واضح من خلال إقامتها للعديد من الفعاليات العالمية خلال الأعوام الماضية، والآن ستستضيف إحدى جولات الفورمولا 1، فالمملكة العربية السعودية تعد منطقة مهمة جداً لنا خصوصاً أن شعبها يضم نحو 70 في المائة من الشباب تحت سن الثلاثين عاما، ولهذا فإننا متحمسون للتواصل والتفاعل معهم وتعزيز شغفهم الكبير بالفورمولا 1، وجلب الحماس لهم في مدينة خلابة وذات إرث تاريخي عريق، وفي الأسابيع القادمة، سنقوم بالإصدار الرسمي لجدول السباقات للعام 2021 والذي سيُقدم للمجلس العالمي لرياضة المحركات للموافقة النهائية عليها». وإلى جانب فورمولا إي ورالي داكار الذي اقيم في البلاد للمرة الاولى مطلع العام الحالي، استضافت السعودية بطولات كبيرة في رياضات أخرى، على غرار كأسي السوبر الإسبانية والإيطالية في كرة القدم، جولات غولف أوروبية للرجال والسيدات، المصارعة الحرة، الملاكمة، وكرة المضرب، إضافة إلى بطولات الاتحاد الدولي للفروسية.

ومن المقرر أيضاً أن تستضيف المرحلة الأولى «إكستريم إي» عام 2021 لسباق الطرقات الوعرة، والتي يمتلك فيها بطل الفرومولا 1 البريطاني لويس هاميلتون فريقاً. وضاعفت المملكة خلال السنوات الأخيرة سعيها في الأحداث الرياضية الكبرى، إلى جانب خططها في تطوير القطاع الترفيهي.