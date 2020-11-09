بن تركي: حريصون على أن نكون في قلب الأحداث الرياضية

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أكد وزير الرياضة السعودي الأمير عبد العزير بن تركي آل سعود أن استضافة المملكة لسباق الفورمولا 1 تأتي مكملة لحزمة من الاستضافات الرياضية في ظل رؤية المملكة 2030 وبدعم لا محدود من القيادة الحكيمة وبالأخص من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وأضاف بن تركي إنه في ظل الدعم الكبير الذي يحظى به القطاع الرياضي من ولي العهد نفخر بإعلان استضافة المملكة للسباق العالمي للسيارات «فورمولا 1 السعودية»، وذلك تنفيذاً لرؤية المملكة الواعدة 2030، ما يؤكد حرص البلاد على زيادة الاهتمام بالرياضات المختلفة وتنوعها، بما يتناسب مع كل الفئات والأعمار لكل المواطنين والمقيمين وكذلك السياح، تحفيزاً للمستثمرين للدخول بقوة في قطاع الرياضة الذي يشهد نموا كبيراً عاماً بعد عام».

وأضاف وزير الرياضة: «نُدرك في ضوء ما شهدناه خلال السنوات الأخيرة، مدى حرص شعب المملكة على أن يكونوا دائماً في قلب أهم الأحداث الرياضية والفعاليات الدولية، خاصة أن هذه الفرصة تعد الأولى لمُتابعة سباقات الفورمولا 1 على أرض المملكة، لما يمثله السباق من أهمية كبرى على مستوى العالم، لذا فنحن نتطلع من خلال هذه الاستضافة، لإبراز قدرة شباب وشابات المملكة على تنظيم أكبر الأحداث والمناسبات الدولية بالصورة الأمثل للعالم أجمع».

واختتم تصريحه قائلاً: «تُعد الرياضة من القطاعات التي تُسهم بفاعلية في التحول الذي تمر به المملكة، ونحن سُعداء بالتقدم المذهل الذي نُحرزه في سبيل إلهام مجتمعاتنا وتشجيع الجماهير على حضور مثل هذه الأحداث العالمية الكبرى، وندرك جيداً أن المشاركة المجتمعية الواسعة تسهم في تعزيز نجاح كل الفعاليات والأنشطة التي نستضيفها، خاصة مع مُشاركة أعداد متزايدة من الجماهير، وستشكل سباقات الفورمولا 1 في المرحلة المستقبلية فرصة رائعة لمزيد من تعزيز التطورات الإيجابية في المجتمع، وتوفير المزيد من الخيارات لإثراء حياة مجتمعنا وتشجيعهم على اختبار التجارب الجديدة».

من جانبه، اعتبر رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان الفيصل أن إعلان استضافة سباق الفورمولا 1 يمثل إنجازاً تاريخيا وتأكيداً على الدعم الكبير الذي يوليه ولي العهد من اهتمام كبير بالرياضة عموماً، ورياضة المحركات والسيارات على وجه الخصوص. وأضاف بن سلطان « إننا جميعاً مطالبون بأن نساهم في تنفيذ أهداف رؤية وطننا الواعدة «رؤية 2030» عبر استضافة هذا الحدث الكبير والعالمي على أراضي المملكة العربية السعودية، ونثق أن مشاركة أبرز أبطال وفرق الفورمولا 1 في سباق تستضيفه المملكة، يمثل تغييراً جوهريا سيُلهم الجماهير من المشجعين الأفراد والعائلات على حدٍ سواء، كما أن استضافة مثل هذه الأحداث العالمية الكبرى هو تأكيد للعالم أجمع على قدرة المملكة وشبابها وشاباتها على إدارة وتنفيذ هذه الأحداث بكل احترافية». وتابع: «تمثل السعودية موطناً لملايين الشباب والشابات المتحمسين لرياضات السيارات، والذين يترقبون بفارغ الصبر بدء العد التنازلي لرؤية أبطالهم في نوفمبر 2021».

علاقة بدأت في السبعينيات

ستصبح السعودية الدولة الثالثة والثلاثين التي تستضيف جولة من بطولة العالم للفورمولا 1، عندما يقام سباق الجائزة الكبرى في مدينة جدة العام المقبل. وبدأت علاقة السعودية بسباقات الفورمولا 1 في سبعينات القرن الماضي، عندما قامت الخطوط الجوية السعودية برعاية فريق ويليامز الشهير في 1978، إلى جانب عدد من الشركات السعودية الأخرى، وأثبت هذا الاستثمار أنه حدث هام في تاريخ الفريق البريطاني، إذ فاز الفريق بأول بطولة عالمية له في 1980 مع السائق الأسترالي آلان جونز.

ويعد فريق ويليامز واحداً من ثلاث فرق فقط تمكنت من كسب 100 سباق في الفورمولا 1، جنبا إلى جنب مع فريقي فيراري وماكلارين.

يشار إلى أن مقر الفريق البريطاني لسباقات السيارات، يقع بمدينة غروف في مقاطعة أوكسفوردشاير بالمملكة المتحدة، وتأسس على يد فرانك ويليامز وباتريك هيد.