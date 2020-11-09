المملكة.. نجاح تلو الآخر

دوليه

تسير المملكة العربية السعودية بخطوات ثابتة وقوية نحو العالمية في جميع المجالات.

ومنها المجال الرياضي الذي تتطلع فيه لأن تكون وجهة الرياضيين في جميع أنحاء العالم، وتجلى ذلك برغبة المملكة في استضافة أحداث رياضية كبرى على مستوى القارة الآسيوية بعد أن نجحت باقتدار في احتضان بطولات عالمية في عدة ألعاب ورياضات متنوعة وحظيت بكثير من التقدير والاهتمام العالميين ولاقت إقبالًا متزايدًا من جميع بلدان العالم.

ففي 4 فبراير الماضي أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن تقدمه رسمياً بطلب استضافة كأس آسيا 2027، بعد إعلان الاتحاد الآسيوي عن البدء في استقبال ملفات الاتحادات الراغبة في التنظيم.وأعد الاتحاد السعودي ملفا متكاملا بكل المتطلبات مدعمًا بالفعاليات والأحداث الرياضية العالمية التي استضافتها المملكة على مدى العامين الماضيين.

وفي 23 أبريل الماضي تقدمت اللجنة الأولمبية السعودية بطلب إلى المجلس الأولمبي الآسيوي، تبدي فيه الرغبة الرسمية باستضافة الرياض دورة الألعاب الآسيوية 2030، مستعرضة في طلبها الرؤية الطموحة للمملكة، التي ستدعم الرياض لاستضافة هذا الحدث الرياضي.

والذي يعد الأكبر في القارة الآسيوية، إذ سيشارك في «الآسياد» لا يقل عن 45 دولة وأكثر من 10 آلاف لاعب ولاعبة في 40 لعبة رياضية.

وتتميز السعودية بملاعبها ومنشآتها الرياضية ومجمعاتها الشبابية، وهي تعمل على تجهيز بنية تحتية أكثر تطوراً على كافة الأصعدة، فضلاً عن عزمها في تقديم تجربة ثقافية وتقنية ورياضية فريدة تواكب تطلعات رياضيي القارة وتضمن تنظيم النسخة المثالية للدورة الأكبر على مستوى القارة الصفراء، إذ سيتزامن الحدث إن أقيم في الرياض مع السنة التي ستحتفل خلالها المملكة بتحقيق أهداف رؤية 2030.

واستضافت المملكة الكثير من الأحداث الرياضية في الآونة الأخيرة، في مسعى منها لزيادة النشاطات الرياضية في إطار «رؤية 2030» التي تسعى من خلالها الرياض الى تنويع مصادر الدخل والحد من الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات العامة.

واحتضنت السعودية بداية العام الحالي رالي دكار الصحراوي الذي أقيم للمرة الأولى في القارة الآسيوية، إضافة إلى استضافتها الكأسين السوبر الإسبانية والإيطالية في كرة القدم، وذلك بعد أن نظمت العام الماضي الجائزة الكبرى لسباقات فورمولا أي للسيارات، وكأس الدرعية للتنس بمشاركة لاعبين من الصف الأولى على رأسهم الروسي دانييل مدفيديف، ونزالا بين الملاكمين البريطاني أنطوني جوشوا والأميركي من أصل مكسيكي أندي رويز على ثلاثة ألقاب عالمية للوزن الثقيل في الملاكمة.

كما نظمت السعودية في فبراير الماضي النسخة الأولى من طواف السعودية في الرياض بمشاركة 130 دراجاً عالمياً يمثلون 18 فريقا، بينها أربعة تنافس في المستوى العالمي وهي أستانا، البحرين، أن تي تي والإمارات العربية المتحدة.

وجعل الدعم السخي الذي يحظى به القطاع الرياضي من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، من المملكة وجهة عالمية لأهم الأحداث الرياضية، وجاءت رغبة الرياض باستضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030، وكأس آسيا 2027، فضلا عن الأحداث الرياضية الأخرى، لتؤكد على اهتمام الشقيقة الكبرى بالرياضة والرياضيين وعلى أن تكون المملكة ملتقى للشباب والصداقة والمحبة والسلام.

ونظراً لدور المملكة الريادي ودعمها للرياضة والرياضيين وللثقل الذي تتمتع به عالمياً فقد انتخبت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان عضوا في اللجنة الأولمبية الدولية، وذلك خلال أعمال الجلسة 136 للجنة الأولمبية الدولية في مدينة لوزان السويسرية في 17 يوليو الماضي، برئاسة الدكتور توماس باخ، وبحضور الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية السعودية.

وجاء ذلك بعدما رشّح المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية الأميرة ريما بنت بندر، في يونيو الماضي، لمنصب عضو اللجنة الأولمبية الدولية. وتتولى الأميرة ريما بنت بندر، منصب سفير السعودية في الولايات المتحدة الأميركية حاليًا، وسبَق لها أن عملت وكيلا لرئيس الهيئة العامة للرياضة قبل تحوّلها إلى وزارة، وترأست كذلك الاتحاد السعودي للأولمبياد الخاص.

