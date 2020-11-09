ريادة على «القارات»

دوليه

احتضان المملكة للبطولات والأحداث العالمية ليس وليد الساعة، فالسعودية لطالما كانت السباقة لاحتضان البطولات بل وابتكارها مثلما حدث في بطولة القارات التي باتت احدى البطولات التي يشرف عليها الاتحاد الدولي لكرة القدم وتحرص المنتخبات المتوجة بالبطولات القارية على المشاركة. وبدأت كأس القارات بفكرة سعودية عام 1992 حينما تبناها الراحل الأمير فيصل بن فهد، رئيس اتحاد القدم آنذاك، بطلب من خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز، ليصبح مسمى النسخة الأولى التي احتضنها ستاد الملك فهد بالرياض، «كأس الملك فهد» بمتابعة من الاتحاد الدولي «فيفا». وتم استدعاء أربعة منتخبات هي منتخب الأرجنتين بطل أميركا الجنوبية والولايات المتحدة الاميركية بطل أميركا الشمالية وساحل العاج بطل افريقيا، بالإضافة إلى المضيف السعودية بطل كأس اسيا 88، وتعذر حضور بطل أوروبا كونها كانت تتزامن مع أمم أوروبا. ونجح الأخضر في الوصول إلى المباراة النهائية بعد فوزه على أميركا 3-0 ليخسر المباراة النهائية أمام منتخب الأرجنتين 3-1. واستمرت السعودية في تنظيم كأس القارات في عام 95 التي شهدت تطوراً أكبر من النسخة الأولى حينما تم استدعاء 6 منتخبات الدنمارك والأرجنتين واليابان المكسيك نيجيريا بالإضافة إلى المضيف السعودية، ونجح المنتخب الدنماركي «بطل اوروبا» بتحقيق اللقب بعد فوزه على الأرجنتين في النهائي بثنائية نظيفة. والنسخة الثالثة التي احتضنتها السعودية عام 1997 قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم الاعتراف الرسمي بالبطولة وضمها إلى روزنامته الدولية لتصبح ثاني أهم بطولة بعد كأس العالم وقرر تغيير مسماها إلى كأس القارات، لاسيما بعد تقدم عدة قنوات لشراء حقوق البطولة بالإضافة إلى الحضور الجماهيري الكبير، وهو ما جعل فيفا يستشعر بأهميتها ويقرر اضافة الصبغة الرسمية عليها.