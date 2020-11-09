أسيل الحمد أول سائقة «فورمولا 1» في الخليج

دوليه

قادت عضو الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية أسيل الحمد سيارة رينو قبيل انطلاق جائزة فرنسا الكبرى في العام 2018 في اليوم ذاته الذي أعلنت فيه السعودية السماح للنساء بالحصول على رخصة لقيادة السيارات.

ولا شك أن اختيار الحمد بالذات في ذلك اليوم يمثل أهمية كبيرة للمرأة السعودية التي شاركت بشكل واضح وجلي في نهضة المملكة، وقدمت دوراً كبيراً في شتى مجالات الحياة.

وتؤكد الحمد التي أن مهمتها في اللجنة النسائية للاتحاد الدولي للسيارات عالمية ليست مقتصرة على دول المنطقة، لأن نسبة مشاركة المرأة في سباقات السيارات مقارنة بالرجل لا تتعدى 1.5 في المئة، وقالت: أن مهمتها «الترويج لهذه الرياضة بين النساء ليس فقط على المستوى المحلي بل والعالمي كذلك، وأعمل على وجود المرأة في كل المجالات غير المعتادة واستخدم سباق السيارات كمثال لذلك». وسبق للحمد أن زارت الكويت في فبراير من العام الماضي للمشاركة في المؤتمر الاقليمي الخامس لرياضة السيارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي استضافه نادي الدولي الكويتي للسيارات، وألقت محاضرتين خلال المؤتمر: الأولى عن اللجنة النسائية في الاتحاد الدولي للسيارات، والثانية عن دور السوشيل ميديا في الترويج لهذه الرياضة. وتحدثت الحمد عن دور اللجنة النسائية وكل نشاطاتها وفعالياتها من ناحية تحفيز الفتيات لدخول عالم رياضة السيارات في سن مبكر»، لافتةً الى أن هذا الحضور لا يقتصر فقط على كون المرأة سائقة سباق بل يتعدى ذلك الى المهام الأخرى كمهندسة ميكانيكية أو مديرة فريق أو غيرها من الوظائف والمهام.

وتشير الحمد إلى انها تركز دائماً على دور «السوشيل ميديا» في الترويج لرياضة السيارات للأجيال الجديدة وتحفيزهم لممارستها، وتقول: «لدي دور مهم في الشرق الأوسط وتحديداً في منطقة الخليج لأني أعتبر من أول سائقات في المنطقة وأول سائقة فورمولا 1 في الخليج، ويهمني أن أكون صوتاً للمرأة وأحفز النساء على ممارسة هذه الرياضة».

وتؤكد الحمد أن مسيرتها لم تكن سهلة وأنها واجهت صعوبات كبيرة، موضحة: «من حسن حظي انني حظيت بدعم كبير من أسرتي، واليوم لدينا دعم أكبر من الحكومة».

