الأمير: الروح الوطنية مبدأ أساسي لمواجهة التحديات

أول النهار

قام صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه صباح أمس بزيارة الى الرئاسة العامة للحرس الوطني وقد كان في استقبال سموه رعاه الله لدى وصوله وكيل الحرس الوطني الفريق ركن مهندس هاشم عبدالرزاق الرفاعي وكبار القادة بالحرس الوطني. هذا وقد ألقى سموه رعاه الله كلمة فيما يلي نصها:

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الأخ الفريق الركن مهندس هاشم الرفاعي/ وكيل الحرس الوطني اخواني قادة وضباط ومنتسبي الحرس الوطني عسكريين ومدنيين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

يسعدني اليوم زيارة الحرس الوطني احدى مؤسساتنا العسكرية الشامخة ويسرني أن ألتقي برجاله البواسل الذين يقومون خير قيام بمهامهم الى جانب اخوانهم في كل جهات الدولة فلقد أثبتوا أنهم نموذج يحتذى به في الانضباط وتطبيق القانون بكل حزم واقتدار.

وفي هذا المقام فاننا نستذكر ببالغ الفخر دور سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد طيب الله ثراه وتوجيهاته ودعمه للمؤسسات الأمنية مؤكدين السير على نهجه الرشيد.

واذ يطيب لي أن أعرب عن مدى تقديري للحرس الوطني ومنتسبيه فانني أود أن أسجل بالغ اعتزازي بالمسيرة الوطنية المشرفة لسمو الأخ الفاضل الشيخ سالم العلي السالم الصباح رئيس الحرس الوطني متوجها الى الله سبحانه وتعالى بخالص الدعوات أن يمن على سموه بكامل الشفاء العاجل وأن يديم عليه موفور الصحة والعافية.

كما يجدر بي أن أشيد بالدور البارز لسمو الأخ الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد أثناء فترة عمله نائبا لرئيس الحرس الوطني وما قام به من جهود ملموسة لأجل ارتقاء وتطوير كفاءة هذه المؤسسة العسكرية الوطنية.

ولا يفوتني الاشادة بما قام به رجال الحرس الوطني من دور فعال ومساندة حثيثة لاخوانهم رجال الجيش وقوات الشرطة والمدنيين في دعم التصدي لوباء كورونا وتطبيق الاجراءات الاحترازية لمنع انتشاره مقدرين عملهم الدؤوب لضمان استمرار تشغيل المرافق الحيوية في الدولة أثناء فترات الحظر الى جانب القيام بمهامهم العسكرية في تأمين وحماية المنشآت العامة فلقد أدوا دورهم بكل براعة واتقان وهذا ما جبل عليه الكويتيون فالروح الوطنية الراسخة هي المبدأ الأساسي لمواجهة أي تحديات».

واذ نثمن عاليا الجهود الكبيرة للحرس الوطني فاننا نؤكد حرصنا على مواصلة دعمنا لهذا الكيان الوطني لتمكينه من اداء واجبه على اكمل وجه سائلين المولى عز وجل ان يوفقنا جميعا لما فيه الخير لاجل خدمة وطننا الغالي الكويت.

كما ألقى وكيل الحرس الوطني هاشم الرفاعي كلمة قال فيها:

بداية يشرفنا بالانابة عن سيدي سمو الشيخ سالم العلي السالم الصباح رئيس الحرس الوطني وجميع منتسبي الحرس الوطني قادة وقوات وبالأصالة عن نفسي أن نعرب عن بالغ سعادتنا بهذه الزيارة المباركة التي يستلهم منها منتسبو الحرس الوطني ما يعينهم على بذل ما في وسعهم من تضحية وفداء لوطننا المعطاء فحللتم سموكم في الحرس الوطني وبين رجاله أهلا وسهلا، مسترسلاً واسمحوا لي يا سيدي ونحن في هذا المقام أن نستذكر سمو أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد رحمه الله وطيب ثراه وجعل الجنة مثواه داعين الله في علاه أن يتغمده بواسع رحمته وفيض مغفرته وأن يلهمنا جميعا الصبر والسلوان على فراقه وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدمه للكويت والأمتين العربية والاسلامية وسائر بلدان العالم.

وزاد: «وها نحن اليوم يا سيدي نجدد العهد والسمع والطاعة لقائد مسيرتنا وراعي نهضتنا حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة خير خلف لخير سلف بمعاونة عضده المتين وناصحه الأمين سمو الشيخ مشعل الأحمد ولي العهد داعين الله أن يوفقهما الى ما يحبه ويرضاه الى ما فيه خير البلاد والعباد انه مجيب الدعاء. ومضى الرفاعي قائلاً: «لقد تعلمنا على يدي سموكم الكريم منذ أن تشرفنا بالعمل تحت قيادتكم ابان تولي سموكم منصب نائب رئيس الحرس الوطني ونهلنا من نصح ولي عهدكم الأمين سمو الشيخ مشعل الأحمد الذي أكمل مسيرة سموكم وأخذ من نهج سموكم المبارك كما أيقنا من توجيهات سمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني أن بلوغ الغايات وتحقيق الانجازات لا يعني الركون الى الراحة بعد العناء والتوقف عند حد معين من العطاء.

واننا في الحرس الوطني مستمرون في بذل ما في وسعنا من جهود مجددين للكويت أميرا وولي عهد وحكومة وشعبا العهد والميثاق بأننا الى درب التضحية والوفاء سائرون باذلين للكويت النفس قبل النفيس معاونين في ذلك اخواننا في وزارتي الدفاع والداخلية وقوة الاطفاء العام مساندين كل أجهزة الدولة الحيوية مستلهمين توجيهات سموكم السامية بمؤازرة سيدي سمو ولي العهد الامين ونعاهدكم بالاستمرار ومواصلة الليل بالنهار لاكمال هذه المسيرة.

ومن هذا المنطلق فان الحرس الوطني وهو يؤدي مهامه وواجباته بكل شفافية واخلاص ليواكب ركب التقدم والتطور في كل المجالات العسكرية والأمنية والادارية والفنية مترجما رؤية قيادة الكويت الحكيمة نحو كويت جديدة.

وأضاف: «وقد ضرب الحرس الوطني أروع الأمثلة في مساندة أجهزة الدولة الحيوية لاسيما في أوقات الأزمات خلال مشاركته لجهات الدولة في كل موقع وميدان في التصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) منطلقا من بروتوكولات التعاون مع مختلف أجهزة الدولة الحيوية للحفاظ على أمن وسيادة دولة الكويت».

وختاما «ندعو الله أن يحفظ الكويت العزيزة وشعبها الكريم من كل مكروه وسوء وينعم عليها بنعمه ظاهرة وباطنة وأن يمن عليها بمزيد من التقدم والرخاء في ظل قيادة سموكم الحكيمة بمؤازرة سمو ولي عهدكم الأمين».

ونسأل الله بأن يمن بالشفاء العاجل لسمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

بعدها تفضل صاحب السمو أمير البلاد بالتوقيع على سجل الشرف كما تم التقاط صورة تذكارية مع سموه رعاه الله بهذه المناسبة.

كما ألقى صاحب السمو أمير البلاد كلمة ارتجالية أثناء مغادرة سموه الرئاسة العامة للحرس الوطني فيما يلي نصها:

«كان بودي اليوم يكون سمو الاخ الفاضل الشيخ سالم العلي سالم الصباح معنا في هذا الاجتماع وهذا اللقاء الاخوي الاسري لكن مشيئة الله والعارض الصحي منعا من حضوره ونتمنى له ان شاء الله الشفاء العاجل ويلبسه الله ثوب الصحة والعفو والعافية».

أما دوركم يا جهاز المؤسسة العسكرية يعني الواحد الكلمات مهما قالها ما توفي حقكم قمتم بمجهود كبير رغم مسؤولياتكم على المنشآت الحيوية للدولة أضيفت لكم أيضا أجهزة اثناء الحظر وقمتم بتشغيل هذه الأجهزة على اكمل وجه وهذا يشكر لكم الحق ينقال للحرس الوطني في مقام مهامه الكبيرة الحقيقة وهذا يشكر عليه كل الشكر والتقدير هذا جزء مما قاموا فيه.

اخواننا نتطلع ان شاء الله الى المزيد من الرقي والتوافيق في جهاز مؤسستنا العسكرية الله يوفق الجميع وتكونون فريقاً واحداً متعاونين وهذه فزعة اهل الكويت لي صارت حجايجها صاروا كشخص واحد وهذا ما جبل عليه اهل الكويت عسى الله يوفقكم وبارك الله فيكم لخدمة وطنكم وأمور دينكم والله يعين الجميع ان شاء الله..

وفقكم الله لما فيه الخير».

ثم غادر سموه الرئاسة العامة للحرس الوطني بمثل ما استقبل به من حفاوة وتقدير.

هذا ورافق سموه خلال الزيارة رئيس الديوان الأميري الشيخ مبارك الفيصل ورئيس المراسم والتشريفات الأميرية الشيخ خالد العبدالله.

