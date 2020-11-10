الرئيس الألباني أشاد بعلاقات بلاده مع الكويت

أول النهار

أشاد الرئيس الالباني الير ميتا بالعلاقات «المتميزة» بين بلاده ودولة الكويت. وذكرت السفارة الكويتية في تيرانا في بيان لـ «كونا» ان الرئيس الالباني التقى عميد السلك الدبلوماسي سفير الكويت لدى البانيا فايز الجاسم الرئيس ميتا بمناسبة انتهاء مهام عمله. واضاف البيان ان الرئيس ميتا اعرب عن تقدير بلاده للجهد الدبلوماسي للسفير الجاسم ومساهمته في تطوير علاقات التعاون والصداقة بين البلدين طوال فترة عمله في البانيا. وأوضح ان السفير بدوره اعرب عن الشكر والتقدير للحكومة الالبانية على ما لقيه من دعم وتعاون أسهم في انجاح مهمته في البانيا، متمنيا مزيدا من التعاون والارتقاء بالعلاقات بين البلدين الى آفاق اوسع.

