قياديو ديوان ولي العهد هنأوا رئيس الديوان الأميري

أول النهار

هنأ قياديو ديوان سمو ولي العهد، رئيس الديوان الاميري الشيخ مبارك الفيصل بثقة سمو الأمير الغالية، متمنين له التوفيق للنهوض بالأمانة الكبيرة المسندة اليه لخدمة وطننا الغالي.

وسجل القياديون شكرهم للشيخ مبارك الفيصل طوال فترة ترؤسه ديوان سمو ولي العهد، لما لمسوه من سعة الصدر ورحابة الأفق مقرونة بفن القيادة.

وقالوا «اجتهدتم فاستحققتم تقدير القيادة السياسية، وحب واعتزاز اخوانكم وأبنائكم العاملين في الديوان».

وجاء في التهنئة يسرنا نحن إخوانك وابناءك في ديوان سمو ولي العهد، أن نتقدم اليكم بأجزل عبارات التهاني بمناسبة نيلكم ثقة أميرنا المفدى، وتعيينكم رئيساً للديوان الأميري، معتزين بهذه الثقة الغالية التي أنتم أهل لها، سائلين المولى سبحانه أن يحالفكم التوفيق للنهوض بالأمانة الكبيرة المسندة اليكم، لخدمة وطننا الغالي.

وجاء فيها أيضا: نود أن نسجل بالغ شكرنا لما لمسناه منكم طوال فترة ترؤسكم للديوان من سعة الصدر ورحابة الأفق المقرونة بفن القيادة، مشيدين بحرصكم على تقديم كل ما هو رائع، اجتهدتم فاستحققتم تقدير القيادة السياسية، وحب واعتزاز اخوانكم وأبنائكم العاملين في الديوان.

