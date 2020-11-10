السفيرة الأميركية: الخلاف الخليجي يخدم مصالح الخصوم بالمنطقة

وطن النهار

نظمت الولايات المتحدة والكويت لأول مرة مجموعة عمل افتراضية للحوار الاستراتيجي في مجالات التعاون السياسي والتنمية وحقوق الإنسان. كما

بحث الطرفان السياسة الإقليمية بالإضافة للمساعدات الانمائية.

وشارك في ترؤس المجموعة الاولى للحوار كل من وكيل وزارة الخارجية الأميركي للشؤون السياسية ديفيد هيل ومدير عام الصندوق الكويتي للتنمية عبدالوهاب البدر. وانضمت إلى المجموعة سفيرة الولايات المتحدة لدى البلاد ألينا رومانوسكي.

وقالت رومانوسكي: «إن الولايات المتحدة والكويت شريكان قويان في التعامل مع أهم القضايا الدولية الملحة، واستطعنا اليوم تسليط الضوء على دعم أميركا لمساعي الكويت المستمرة لحل الخلاف الخليجي الذي لا يخدم سوى مصالح خصومنا المشتركين مثل النظام الإيراني، كما بحثنا سبل التعاون في تمكين العراق لتصبح أكثر استقراراً وازدهاراً».

وأضافت: «الولايات المتحدة والكويت تتعاونان منذ عقود على تعزيز السلام والاستقرار في منطقة الخليج».

وأشارت السفيرة أن المباحثات تطرقت أيضاً إلى الوضع في لبنان وسورية فضلاً عن دور الصين في المنطقة والتعاون بين الولايات المتحدة والكويت.

وأشادت الولايات المتحدة بالجهود التي بذلتها الكويت فيما يتعلق بحرية الأديان وبما احرزته من تقدم بشأن قضايا المرأة ومساعيها في معالجة قضايا الاتجار بالبشر.

وقالت السفيرة: «لقد سلطت جائحة كورونا (كوفيد-19) الضوء على قضية تجارة الإقامات التي من خلالها يتم تمكين عملية الاتجار بالبشر، ونحن نثني على الحكومة لما قامت به من إجراءات ضد المنخرطين بالاتجار بالبشر كما نثني على مؤسسات المجتمع المدني في الكويت لجهودهم الدؤوبة لزيادة الوعي وتقديم الدعم لضحايا الاتجار».

هذا ويعتبر الحوار الاستراتيجي الأميركي- الكويتي، الذي انطلق لأول مرة بين البلدين قبل 4 سنوات، إطاراً رئيساً، من خلاله يتم تنسيق العمل على القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

