الكويت: لجنة التعويضات عادلة.. ترسخ المصالحة وتعزز الأمن الدولي

وطن النهار

متابعة لخبر تسديد العراق مبلغ 230 مليون دولار لصندوق لجنة التعويضات في نهاية الشهر الماضي والذي اشارت اليه «النهار» في عدد امس الاثنين علمت «النهار» ان الولايات المتحدة الاميركية اشادت خلال اجتماعات لجنة التعويضات الذي عقد في 20 اكتوبر الماضي بتعاون العراق بالايفاء بالتزاماته الدولية واشارت الى ان جائحة كورونا اضرت بجميع القطاعات في دول العالم ومن بينها عمل لجنة التعويضات، بالاضافة الى انهيار اسعار النفط الذي سيؤثر على عمل اللجنة الى غاية عام 2022 كما اشادت روسيا بعمل لجنة التعويضات وكذلك تلقت اللجنة اشادة من قبل بريطانيا والصين.

والقى ممثل الكويت الدائم في جنيف جمال الغنيم بيانا اشار فيه الى امتنان الكويت الى مجلس ادارة اللجنة والسكرتارية على العمل الذي تقوم به، معربا عن شكره للعراق على الايفاء بالتزاماته فيها يتعلق بقرارات اللجنة. ووصف الوفد الكويتي آلية التعويضات بانها عادلة تسهم في ترسيخ المصالحة وتعزيز الامن الدولي وعبر عن استعداد الكويت للتعاون مع مجلس ادارة لجنة التعويضات لانجاح مهمته.

ومن جانبه، القى وفد العراق بيانا اكد فيه حرص العراق على التزامه في تسديد الدفعات خلال الفترة الماضية والتحديات التي تواجه الحكومة العراقية من اعادة الاعمار ومواجهة جائحة كورونا.

واشار الوفد الى انه رغم تلك الصعاب الا ان العراق اوفى بالتزامته وسدد جميع المستحقات. ومن جانبها، اكدت لجنة التعويضات في جنيف عن تقديرها للعراق لالتزامه بالايفاء بتسديد 3 في المئة من العائدات النفطية العراقية المترتبة عن صادرات النفط العراقي في صندوق تعويضات اللجنة على النحو المطلوب بموجب قرار مجلس الادارة 776 الصادر في 2017، منوهة الى ان عمل اللجنة كان من المفترض ان ينتهي في 2021 ولكن بسبب انخفاض اسعار النفط من المحتمل تمديد عملها الى 2022.

