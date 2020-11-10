«البلدي»: تقصي حقائق حول عوائق «جنوب سعد العبدالله»

وطن النهار

وافق المجلس البلدي برئاسة أسامة العتيبي على إحالة الكتاب المقدم حول مدينة جنوب سعد العبدالله وعوائقها إلى اللجنة القانونية والمالية وتكليفها بعمل تقصي حقائق في الموضوع الإسكاني مع متابعة سبب رفض شركات الدواجن والمعادن إزالة التعديات على الرغم من تخصيص أراض بديلة، وانتهاء مدة 5 سنوات منذ فترة طويلة.

وقد شهدت الجلسة نقاشات حادة واختلافات بالأراء على طلب إلغاء المادة 25 من البنود «2،3،4،5» التي استخدمها المجلس ضد اعتراضات وزير الدولة لشؤون البلدية في الجلسة الماضية مع تسجيل عدد من الاعتراضات لرئيس المجلس ونائب رئيس المجلس عبدالله المحري والأعضاء د. حسن كمال والعضو أحمد هديان.

وفي هذا الجانب نفى العضو حمود العنزي لوجود خطأ إجرائي وأعتبر استخدام المادة مرة واحدة لخمسة بنود مخالفة للقانون.

واكد انه لم يكن هناك خمس تصويتات للمادة بل تصويتا واحدا وهذا يعتبر مخالفة صريحة.

بدوره، قال مدير الإدارة القانون رجعان الغريب أن ليس هناك مشكلة في إعتراضات المجلس على قرارات الوزير في البنود المرسلة، بل يجب ان يكون كل بندا منفصلا عن الاخر لعدم تداخل التوصيات، وللمجلس الحق في تجزئة التوصية او الغائها خاصة أنها تعتبر خطأ إجرائيا.

من جانب آخر، وافق المجلس على تشكيل لجنة حماية أملاك الدولة من خمسة أعضاء، حيث تمت تزكية فهيد المويزري وعبد العزيز المعجل ومحمد الرقيب وحمد المدلج وحمدي نصار، فيما قام بتأجيل السؤال المقدم حول لائحة البناء.

ووافق المجلس على الاقتراح المقدم بشأن إنشاء حدائق عامة ومناطق ترفيهية في ضاحية عبدالله المبارك السكنية، كما وافق على طلب وزارة الشئون الاجتماعية تخصيص بعض قسائم جمعيات النفع العام بمنطقة جليب الشيوخ لإنشاء مجمع للمجتمع المدني.

وحول مدينة جنوب سعد العبدالله وعوائقها طلب العضو مشعل الحمضان من المجلس البلدي إتخاذ موقف حاسم في هذه المدينة الإسكانية المعطلة من قبل شركات تتحدى القانون، مشددا على ضرورة إلغاء تخصيص الأراضي البديلة التي تم توفيرها لشركتي الدواجن والمعادن من قبل المجلس البلدي.

واستغرب تقاعس البلدية وعدم تطبيقها للقانون حول تعديات شركة الدواجن وشركة المعادن في مدينة جنوب سعد العبدالله، مؤكدا ان إزالة جزء من بعض الاسوار التابعة للشركات لا يعفي البلدية من المساءلة وعليها مخالفة الشركات وإزالتها وتطبيق القانون.

وبدوره قال العضو حمد المدلج أن اللجنة القانونية والمالية ستقدم تقريرا حول هذه المدينة التي لم يستجد بها شيئا على الرغم من انتهاء مدة الـ 5 سنوات.

من جانبه، استغرب العضو أحمد هديان من تكليف اللجنة القانونية والمالية بمتابعة مخالفات تعديات جنوب سعدالعبدالله مطالبا لجنة الجهراء ان تعقد اجتماعاتها لحل معضلة التأخير

وأكد أن ما يحدث في مدينة جنوب سعدالعبدالله يعتبر بمثابة دمارا بيئيا لوجود شركتي الدواجن والمعادن من تعطيل مشروع إسكاني ضخم لم يقم حتى الآن

من جهته، قال العضو فهيد المويزري ان بعض المسؤولين في الجهات الحكومية مازالوا يجهلون أن المشروع يتبع أي جهة، على الرغم من انه مشروع إسكاني واضح المعالم، وأكد أنه لايجوز لأي جهة او هيئة ان تكون مخاطبة في هذا المشروع لأنه من اختصاص المؤسسة العامة للرعاية السكنية وهي المخولة في متابعة اخر التطورات، وأشار إلى ان اللجنة القانونية والمالية ستقدم تقريرا مفصلا عن آخر التطورات في مشروع جنوب سعد العبدالله في الفترة القادمة.

وطلب نائب المدير العام في البلدية محمد الزعبي مهلة في الجلسات القادمة لحضور المسؤولين في البلدية عن مشروع إزالة تعديات جنوب سعدالعبدالله وما هي آخر التطورات التي حصلت بها، مؤكدا أنه سيتم وضع توضيح للبلدية في القريب العاجل.

وفي مداخلة طالب العضو د. حسن كمال كل جهة أن تزيل عوائقها وبطلب رسمي وعلى البلدية أن تقوم بدور المساندة في الفترة المقبلة، واكد ان مشروع جنوب سعدالعبدالله مشروعا إسكانيا يتعلق بتوفير سكن لـ 40 ألف أسرة.

وبعد موافقة المجلس فتح باب النقاش حول تدهور البيئة البرية في الأيام الحالية نتيجة لبعض الانشطة الخاطئة التي يقوم بها البعض أثناء «الكشتات» التي تقوم بها الأسر قال العضو مشعل الحمضان لا ملامة على الأهالي من الرحلات أو الكشتات التي تقوم بها في المناطق البرية، نظرا لوجود حظر تخييم من قبل مجلس الوزراء، وأكد الحمضان ان مداخل ومخارج الكثير من المناطق البرية ليس بها حاويات، مطالبا البلدية بأن تقوم بتوفيرها في اسرع وقت ممكن، وبدورها قالت العضو مها البغلي ان المناطق البرية في الصبية والشواطئ البحرية لا توجد بها حاويات.

وطالبت البلدية بمخالفة الكرفانات المخالفة مقابل الشواطئ البحرية مع وضع حاويات في المناطق الشمالية والجنوبية من الدولة لرمي المخلفات، مؤكدة أن ما يحدث تدهور كبير خاصة ان الكثير يقوم برمي المخلفات البلاستيكية وغيرها مما يسبب كارثة وخلل بيئي كبير في المناطق البرية.

من جانبها قالت البلدية أن ستقوم بتوفير حاويات في المناطق محافظتي الجهراء والأحمدي.

