«المعلومات المدنية»: لا صحة لتسجيل أفراد على أرض فضاء

وطن النهار

نفت الهيئة العامة للمعلومات المدنية ما ورد في فيديو متداول في وسائل التواصل الاجتماعي يحوي معلومات مغلوطة وغير صحيحة منها تسجيل افراد على ارض فضاء. وأكدت الهيئة في بيان صحافي امس الاثنين ان نظام الهيئة لا يسمح بتاتا بتسجيل أي فرد على أرض فضاء اضافة الى ان المنزل المذكور في الفيديو قائم منذ عام 1987 حتى الآن. واضافت ان الادعاء بأن هذه الأرض مسجل عليها 100 فرد ينافي الحقيقة حيث يقطن المنزل 4 أسر بإجمالي 25 فردا. وأوضحت أن ما احتواه الكشف المنشور عن 350 فردا في قطعة 3 معلومة غير صحيحة أيضا حيث تبين ان كثيرا من اصحاب هذه الأسماء يسكنون في عناوين مختلفة ومخالفة لما هو مذكور بالكشف.