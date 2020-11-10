«نزاهة» تلقت في سنتين 646 بلاغاً وشكوى

وطن النهار

أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) أن إجمالي عدد البلاغات والشكاوى الواردة للهيئة وصل لـ 646 بلاغا وشكوى خلال عامي 2019 و2020. وبينت أن عدد البلاغات المقيدة خلال 2019 و2020 وصل لـ 122، بينما وصل عدد الشكاوى التي قيدت في دفتر الشكاوى الإدارية في نفس الفترة لـ 122 بلاغا، فيما وصل عدد الشكاوى غير المشمولة باختصاص الهيئة وأخرى قيد الدراسة لـ445. إصدار دليل للخدمات الإلكترونية في وزارة الداخلية ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني بوزارة الداخلية انه ضمن استراتيجية وزارة الداخلية التي تسعى إلى تسهيل وتبسيط الإجراءات التي تخدم جميع قطاعات الوزارة المختلفة بمجال الشراء، وتوفيرا للوقت والجهد وسرعة الإنجاز والحفاظ على سلامة الجميع. قامت الإدارة العامة للشؤون المالية بالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة لنظم المعلومات بتعزيز مكانة منظومة العمل وتطويرها، حيث أصدرت دليل إجراءات عمل المناقصات والعقود وقامت بميكنته الكترونيا على الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية تحت عنوان الخدمات الالكترونية (الإدارة العامة للشؤون المالية دليل إجراءات العمل) www.moi.gov.kw/main/eservices/finance.