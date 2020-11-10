الكويت فقدت علي المتروك

وطن النهار

فقدت الكويت أمس علماً من أعلامها، وقامة كبيرة من قاماتها هو السيد علي المتروك الشاعر الاديب المثقف الذي اثرى الحياة الاجتماعية والادبية بأعماله الجليلة، وتراثه الغني الثري الوافر.

كان - يرحمه الله - متعدد المواهب، ففي الشعر والادب له اليد الطولى، وفي الحياة الاجتماعية لم يكن ليشق له غبار، اما في الحياة الاقتصادية فمثله لا ينكر وجهوده تتحدث عن نفسها.

شغل الراحل الكبير منصب مدير إدارة أملاك الدولة لمدة 21 عاماً، ولم يكن ليمكث في هذا المنصب الرفيع الا لرجاحة عقله وحسن ادارته، كما شارك في تأسيس شركة مطاحن الدقيق، وشركة الأسماك الكويتية المتحدة، وشركة الفنادق الكويتية، كما كان في مجلس إدارة الشركة الكويتية للمتنزهات بين عام 2018 و2020.

وقد عُرف عن الفقيد علي المتروك انه ناشط سياسي وتاجر وكاتب مقالات وصاحب الأيادي البيضاء وكان - يرحمه الله - يمتلك قدرة جيدة على اجراء عملية نقد ذاتي لنفسه باستمرار مراهناً على أن عمليات النقد والحساب هذه وسيلة من وسائل التطور والتقدم والتطوير، كما كان يمتلك حضوراً لافتاً وشخصية مميزة.

أوراق عمر علي يوسف المتروك تقول انه نشأ وسط أسرة كويتية تقليدية متوسطة الحال عاش طفولة غير عادية غرس فيه والده طيبة القلب والايمان العميق كما دفعته والدته الى حب العمل وكرست لديه شعور القوة والحكمة والاحسان للآخرين فأصبح من أشهر التجار في الكويت.

طلب منه والده وهو في سن التاسعة من عمره أن يقبل يدي أحد العلماء فرفض فقال له والده أخاف عليك أن تصبح شيوعياً وتلك كلمة كانت رائجة في ذلك الوقت وقد كان حريصاً على زيارة جميع العلماء البحارنة وعلماء الحساوية وعلماء السنة وأئمة المساجد ويستمع الى الجميع ولم ينتم الى حزب ولم يكن تابعاً لأي فئة معينة انه شاعر الوفاء والناشط السياسي والتاجر الذي يدافع عن المظلومين.

كان يؤمن بأهمية الصعود خطوة بخطوة ولم يكن يحلم بالسماء التي تمطر ذهباً أو فضة وكان.. طموحاً ذلك الطموح الذي لا يُغرق صاحبه في بحور أحلام اليقظةو كان حريصاً على تجاوزها بطموحه ولعل أبرز دليل على ذلك أن حياته شهدت الكثير من النجاحات والاخفاقات فعندما يواجه الاخفاقات ويجلس مع نفسه للومها يرجع الى كتاب الله ليجد الجواب فحينما يقرأ القرآن يهدى من روعه ولا يجعله يلوم نفسه.

عليك أن تفعل الأشياء التي يعتقد الناس أنك لن تفعلها أبداً.

ربما تنطبق عبارة الرئيس الأميركي الأسبق تيودور روزفلت على المتروك الذي قام حيث قام بكتابة دواوين شعرية وله مقالات مؤثرة فله ديوان اسمه للشعر صوت.

عشق المتروك القراءة و«المشي والسباحة» ومن ابرز الكتب التي يحب قراءتها كتابا عن حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس كما كان يقرأ كتبا قيمة عن الأئمة الأربعة من تأليف الدكتور مصطفى الشكعة وتميز المتروك بأنه سخي الدمع يغضب لله كثيراً وكان كثير اللين وكثير الشدة أول من جاءته فكرة مشروع العرس الجماعي في مملكة البحرين وقام بتنفيذها. ولقد قام في احدى الدفعات باقامة زواج دفعة كانت بين مئة عريس وكلفة العرس عنده ليست مهمة لأنه يرى أن أهم من الكلفة هي وجود السعادة والامتنان في عيون المتزوجين وأهلهم ولقد تم تخصيص 25% للسنة ليدخلوا العرس بواسطة رئيس مجلس الأمة البحريني وهذا ان دل فانما يدل على أن المتروك لم يفرق بين السنة والشيعة وطالب المتروك من الذين تزوجوا في ليلة واحدة أن يجتمعوا معاً مرة كل عام ليحتفلوا ويتبادلوا الذكريات لتذوب الفوارق بين السنة والشيعة لقناعته بأن المسلمين أمة واحدة ولقد اختار المتروك البحرين تحديداً لاقامة هذا المشروع الخيري باعتبار البحرين أقرب الشعوب الى الشعب الكويتي كما أن لديه جذورا حيث يتواجد جزء من عائلته هناك وقتما نزحوا من القطيف الى البحرين وكان يسعى أن يقيم المشروع في جمهورية مصر العربية.

ان الانسان مهما أنجز يعتبر في بداية الطريق ويجب أن نترك بصمة لنا فالمتروك ترك لنا رسالة في الحياة وأهدافا يريد تحقيقها وكان يتمنى على الصعيد العام أن تنعم الكويت بالأمن والأمان وعلى صعيد عائلته يتمنى لأولاده وأحفاده أن يترسموا طريقه وعلى صعيده الشخصي تمنى حسن الخاتمة وأن يتقبل كل جهد قام به وأنجزه مخلصاً لوجه الله الكريم.

