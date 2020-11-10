المكراد: جاهزية واستعدادات «الإطفاء» لمواجهة الأمطار مطمئنة

وطن النهار

قام رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد بزيارة تفقدية الى غرفة اتخاذ القرار بحضور نائب رئيس قوة الإطفاء العام لقطاع المكافحة اللواء جمال البليهيص ومدير ادارة العمليات المركزية العقيد سعد الأنصاري، وذلك للوقوف على استعداد وجهوزية مراكز قوة الإطفاء العام لموسم الأمطار.

وقد استمع المكراد الى شرح مفصل من قسم الخطط والمعلومات عن الإجراءات التي اتخذتها مراكز الإطفاء للتعامل مع أي حوادث خاصة بالأمطار . وعبر الفريق المكراد عن ارتياحه لما شاهده من جهوزية تامة اتخذت في جميع مراكز قوة الإطفاء العام لكي تقوم بواجباتها المنوطة فيها لحماية الأرواح والممتلكات.

