«الشؤون»: تمديد مهلة تحديث بيانات الحضانات الخاصة حتى 29 الحالي

وطن النهار

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية تمديد مهلة تحديث بيانات دور الحضانة الخاصة لشهر إضافي تنتهي في 29 نوفمبر الحالي وذلك بعد انتهاء المهلة الأولى والمحددة سلفا ما بين 27 سبتمبر و29 أكتوبر الماضيين.

وقالت الوكيل المساعد لقطاع التنمية المجتمعية في وزارة الشؤون هناء الهاجري في تصريح صحافي إن هذه الخطوة تتم من خلال مراجعة المقر الجديد لإدارة الحضانات الخاصة في منطقة القصور بمحافظة مبارك الكبير بعد حجز موعد مسبق عبر تطبيق (وافي) على أن يصطحب الشخص المعني المستندات المطلوبة متمثلة في البطاقة المدنية وصورة عنها وأصل الترخيص وصورة عنه والمؤهل العلمي لصاحب الترخيص.

وأضافت الهاجري أن تحديث بيانات ملفات دور الحضانة يعد الخطوة الأولى في سلسلة من الإجراءات باستخدام الربط الآلي مع الجهات المعنية بشأن إصدار تراخيص تأسيس حضانة خاصة أو تجديد أو إلغاء الترخيص القائم أو افتتاح فرع جديد.

وأوضحت أن (الشؤون) وضمن جهودها في سبيل توحيد العمل وتسهيل الإجراءات تعتزم عقد اجتماعات مع المسؤولين في وزارة التجارة والصناعة للتنسيق بشأن الشركات التي تضيف نشاط حضانة خاصة إلى أنشطتها.

ولفتت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إصدار الرخص الجديدة للحضانات باستخدام أوراق رسمية ضد التزوير على أن يبدأ توزيعها وفقا على فترات زمنية لجميع الحضانات التي قامت بالتحديث.

وذكرت أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الحضانات المخالفة بتفعيل مواد القانون رقم 22 لسنة 2014 بشأن دور الحضانة الخاصة ولائحته التنفيذية.

يذكر أن الهاجري أعلنت في 24 سبتمبر الماضي أن المستندات المطلوبة لتحديث بيانات دور الحضانة تشمل موافقات بلدية الكويت والإدارة العامة للإطفاء ووزارة التربية والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة إلى جانب موافقة الجيران معتمدة من مختار المنطقة.

وأشارت إلى ضرورة اصطحاب شهادة تأسيس الشركة بالنسبة للشركات التعليمية وموافقة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإيصال إيداع الضمان المالي في خزانة وزارة الشؤون.

