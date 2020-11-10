المضف: خلل التركيبة السكانية حجر زاوية في قضية البطالة

وطن النهار

أكد مرشح الدائرة الأولى عبدالله المضف، أن التركيبة السكانية تعتبر أحد الملفات المهمة والمهملة، والتي تحولت مع مرور الزمن من خلل الى أزمة تستوجب وضع حلول ناجعة، وفقاً لخطاب وطني ورؤية اقتصادية واقعية بعيداً عن أي شكل من أشكال العنصرية والازدراء ضد العنصر الأجنبي.

وأضاف المضف، أن قضية التركيبة السكانية مرتبطة بارتفاع نسبة البطالة بين الكويتيين خصوصاً أن نسبة غير الكويتيين في سوق العمل تقترب من 80%، وهذا له انعكاسات اجتماعية واقتصادية سلبية في الوقت الحاضر وفي المستقبل، حيث إن مخرجات الجامعات والمعاهد تتجاوز 25 ألف كويتي، وهذا يعني أنه بعد خمس سنوات سنحتاج أكثر من 100 ألف وظيفة جديدة، وعليه لا بد من معالجة خلل التركيبة السكانية من جانب، وطرح مشاريع تنموية جديدة من جانب آخر لخلق هذا العدد من الوظائف.

كما شدد المضف على أن ثمة مخاطر أمنية تترتب على خلل التركيبة السكانية لأن القضية تحمل في طياتها ملف تجار الإقامات والاتجار بالبشر، وهذا بدوره يرفع من معدلات الجريمة من جانب ويؤثر سلباً على ملف حقوق الإنسان في الكويت. وختم المضف تصريحه قائلاً، بأن خلل التركيبة السكانية يتطلب تضافر الجهود بين مجلس الأمة ومختلف الجهات الحكومية لاسيما وزارة الخارجية، حيث إنه يقع على عاتق الدبلوماسية الكويتية دوراً موازياً أثناء معالجة هذا الملف، بشكل لا تتأثر به علاقات الكويت بالدول التي يحمل جنسياتها المقيمون على أرض الكويت.

