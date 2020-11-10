السيـد قشطـة والذبابـة الجميلـة والغـراب

آراء

ونحن نعيش اسبوع الانسحاب من الترشيح لانتخابات ديسمبر 2020م وهذا الاسبوع احد اسابيع العرس الديموقراطي الكويتي الذي اعتاد عليه أهل الكويت منذ بداية الدولة الثالثة عند الاستقلال 1961م بتاريخ الكويت وهي الديموقراطية التي جاءت مع الدستور الكويتي حتى تكتمل صورة الحياة الديموقراطية الكويتية، ولكن هذا العرس يختلف عن سابقيه من حيث التباعد وعدم التخالط واختفاء العديد من مظاهر الانتخابات بسبب فيروس كورونا المستجد الذي اصاب العالم كله بالشلل بكل قطاعات الحياة، ولكن لكوننا بشهر الانتخابات وكما هو الوضع بكل انتخابات سابقة يخرج لنا العديد من المرشحين كل منهم يتجمل بالشكل الذي يرغب فيه متجاهلين او متناسين ان المواطن الكويتي ذكي وكاشف كل حيل واكاذيب المرشحين، ولهذا استذكرت قصة كانت تقولها لي جدتي رحمها الله قبل نومي.

وقصتها رحمها الله تقول: كان يا ما كان أن هناك أسداً هو ملك لغابة كبيرة وكان فيها الكثير من الحيوانات تعيش بسلام وحب وتوافق مع بعضها البعض بدورة حياتية منظمة بحيث يتوافر الغذاء والماء والامان للجميع، وفي يوم من الايام اعلن ملك الغابة الاسد عن انتخابات لاختيار مراقب للغابة فتقدم للمنصب المذكور 3 وهم السيد قشطة والذبابة الجميلة والغراب كمرشحين سيختار باقي حيوانات الغابة واحدا منهم، وجمع اسد الغابة كل حيوانات الغابة وقال للمرشيحن الثلاثة لمنصب مراقب الغابة احكوا لرفاقكم بالغابة كيف ستعملون عندما تصلون لمنصب مراقب الغابة، فجاء السيد قشطة بخطوات متثاقلة فيها نوع من الكبر والغرور وقال سوف احمي الضعفاء واحارب الاقوياء واحرس الاكل واحافظ على الماء واوزع الحب على الجميع واحافظ على العدل بالغابة ولا يدخل أو يخرج احد من الغابة إلا بتوقيع مني مقابل رسم مادي احوله بالخزينة، وبعده جاء دور الذبابة الجميلة وهي متزينة بالألوان تخفي حقيقة شكلها المتعارف عليه ولكانت تطير من مكان لمكان من دون استقرار فكانت محط استهجان واستغراب لباقي سكان الغابة وقالت سوف ادافع عن المحتاجين وآخذ حقوق من ضاعت حقوقهم وسوف اعمل على تطوير الغابة وسوف أجعل الغذاء بحصص يومية واعمل مخزوناً للمستقبل ويكون هذا المخزون تحت تصرفي الشخصي، وبعدها جاء دور الغراب متشحا بلونه الاسود ملوحا برأسه يمينا وشمالا وبدأ كلامه متهجما على الجميع وناقدا للكل ومعترضا كل شيء موجود بالغابة وان الماء والغذاء هناك من يأخذ أكثر من غيره وان المظلومين كثر بالغابة وانا كمراقب للغابة سأصبح مدافعا عن المظلومين وكوني عشت مدافعا عن كل المظلومين بالسابق، وعقب شرح الثلاثة المرشحين لسكان الغابة تحرك كلهم تاركينهم ورائهم لكون كل كلامهم كان من باب المبالغة والكذب من اجل الوصول لمنصب مراقب الغابة والاستفادة من كل مميزات وهبات وعطايا هذا المنصب فقرر الاسد ملك الغابة ان يلغي المنصب ويبقى الوضع على ما هو عليه وكل شيء بتصرف ملك الغابة الاسد كما كان الوضع من اجل المصلحة العامة للغابة، وللعلم بس كنت انام قبل لا تخلص جدتي الله يرحمها من قصتها.

والحين وانا بالختام اقول لأهل الكويت اختاروا الصادق الامين من أجل كويت المستقبل ومن أجل أجيالكم القادمة حتى يكون المجلس القادم مجلس العمل الصادق والتشريع الصحيح البعيد عن المصالح الشخصية والقريب للمواطن الكويتي البسيط، وهذي الكويت صلو على النبي (صلى الله عليه وسلم) والحين ما ظل شيء سوى الدعاء لله سبحانه وتعالى أن يحفظ الكويت واميرها وشعبها من كل سوء وشر وضرر ويرزقهم نوابا صالحين صادقين مع انفسهم قبل ان يكونوا صادقين مع اهل الكويت، ولا يصح إلا الصحيح.

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? مواطن خبل يسأل: صج في مرشح رأسه عبارة عن ثلاثي الأبعاد يعتقد أن الاسماء ملك شخصي؟ الجواب اي فيه واحد جذي يعتقد أن الاسم الشخصي يعامل معاملة الاسم التجاري، ولذا اقوله لا تشتر أصوات امبجر انطر اشوي تقرب الانتخابات لا تسوي مثل انتخابات 2016م، وأنت يوووز واركد يا مواطن.

