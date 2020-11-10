لقاح «كورونا» في الكويت يناير المقبل

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كشفت مصادر حكومية ان وزارة الصحة رصدت مبلغ 24.9 مليون دولار لشراء لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 من شركة فايزر الاميركية التي اعلنت امس ان لقاحها فعّال بنسبة 90% وفق نتائج المرحلة الثالثة من التجارب.

واشارت المصادر لـالنهار ان الكويت ومنذ اعلان شركة Pfizer وشريكتها الألمانية BioNTech في اكتوبر الماضي ان بامكانهما التقدم بطلب للحصول على تصريح استخدام طارئ للقاح كوفيد -19 في اواخر نوفمبر تقدمت وزارة الصحة بطلب لحجز اللقاح منهما في حال اثبت فعاليته.

واكدت المصادر انه حسب الاتفاق المبدئي مع شركة فايزر فان نصيب الكويت من اللقاح سيكون بنحو 833 الف جرعة بواقع 30 دولارا للقاح الواحد على ان يخفض السعر في العام 2021 الى 24 دولارا وذلك بقيمة اجمالية بـ 24.9 مليون دولار.

ولفتت المصادر الى ان الكويت ستكون من اوائل الدول في الشرق الاوسط التي ستحصل على هذا اللقاح متوقعة وصول اول دفعة منه في يناير المقبل حسب الجدول المرتب له لدى الشركة.

واكدت المصادر جهوزية وزارة الصحة للبدء فورا باطلاق حملة تطعيم عامة في البلاد حسب الفئات صاحبة الاولوية والتي اعتمدها مجلس الوزراء قبل اسبوعين والتي تشمل كبار السن واصحاب الامراض المزمنة والكوادر الطبية والتمريضية والعاملين في الصفوف الاولى والمساندة لمواجهة فيروس كورونا.

ولفتت المصادر الى ان وزارة الصحة حصلت في شهر اكتوبر الماضي على موافقة الجهاز المركزي للمناقصات العامة بترسية مناقصتين للتعاقد المباشر مع شركتين عالميتين لتوفير لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 بقيمة اجمالية للعقدين تقدر بنحو 50.5 مليون دولار، ما يعادل نحو 15.5 مليون دينار.

وقالت المصادر ان الموافقة للعقد الأول بقيمة 25.6 مليون دولار مع شركة استرازينيكا وهي شركة انكليزية- سويدية متعددة الجنسيات مختصة بصناعة الأدوية والمستحضرات الصيدلانية الحيوية اما العقد الثاني فكان بقيمة 24.9 مليون دولار مع شركة فايزر العالمية الأميركية. وكانت شركة فايزر أكدت امس انها ستقدم طلبا الى ادارة الغذاء والدواء الأميركية بعد نجاح التجارب البشرية على ما يرام.

وقال البرت بورلا الرئيس التنفيذي للشركة: لضمان ثقة الجمهور وتدارك قدر كبير من الارتباك، اعتقد انه من الضروري للجمهور ان يفهم الجداول الزمنية المقدرة لدينا.