«الداخلية»: مغادرة جميع الزائرين قبل نهاية الشهر

الأولى

شددت وزارة الدخلية على ضرورة مغادرة من دخلوا البلاد بموجب سمات دخول أو زيارات (بكافة أنواعها)، قبل 30 نوفمبر الحالي حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية.

كما دعت الوزارة في بيان لها امس حاملي الإقامات (بجميع أنواعها) ممن انتهت إقامتهم، والحاصلين على إقامة مؤقتة لمدة (ثلاثة أشهر) حتى تاريخ 2020/8/31، ومن ثم حصلوا على إقامة مؤقتة لمدة (ثلاثة أشهر) أخرى من تاريخ 2020/9/1 وحتى تاريخ 2020/11/30 إلى المسارعة في تعديل أوضاعهم بالنسبة لحاملي الإقامات العادية (بجميع أنواعها).

وناشدت جميع الكفلاء وأصحاب العمل بأن يقوموا خلال هذه الفترة بتعديل أوضاع مكفوليهم والعمل على استكمال إجراءات تجديد إقاماتهم العادية، سواء عن طريق موقع وزارة الداخلية الإلكتروني أو من خلال مراجعة إدارات شؤون الإقامة بالمحافظات، كما تدعو جميع الزائرين إلى تنظيم إجراءات سفرهم والحرص على مغادرة البلاد قبل انتهاء المهلة الوزارية المحددة بتاريخ 2020/11/30.

وأشارت إلى أن الوزارة ستقوم بمباشرة جميع الإجراءات القانونية بحق المخالفين بعد انتهاء المهلة الوزارية المحددة بالقرار الوزاري بتاريخ 2020/11/30 وسوف تقوم بإبعاد المخالفين، ولن يتم السماح لهم بالعودة مرة أخرى للبلاد.