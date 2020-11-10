التوسُّع في نقل الأصول بين صندوقي الاحتياطي والأجيال

مال وأعمال

كشفت مصادر معنية لـ النهار، عن أن الحكومة بصدد اتخاذ خطوات عملية من شأنها الإسراع باصدار مراسيم ضرورة لقانوني الدين العام وضمان التمويل الحكومي، متوقعة صدورهما قبل نهاية العام الحالي.

وأوضحت أن هذا التوجه يأتي في ظل الأزمة الحادة التي يعانيها صندوق الاحتياطي العام الذي بات شبه ناضب في ظل السحب من السيولة لتغطية النفقات الحكومية المتزايدة والتي واكبها تداعيات فيروس كورونا، وما نتج عنه من زيادة سقف المصروفات بحدود نصف مليار دينار.

ولفتت أن تراجعات أسعار النفط لمستويات قياسية دفع العجز لمستويات قياسية لم يتم تسجيلها خلال السنوات العشر الماضية، ليصل إلى 15 مليار دينار. وأوضحت أن قانون ضمان التمويل الحكومي بات هو الآخر ضرورة ملحة لمواجهة الأضرار والخسائر الكبيرة التي تكبدها القطاع الخاص والمبادرين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في القطاعات المختلفة والتي خلفت خسائر قدرها 5 مليارات دينار تقريباً.

واستدركت المصادر بالقول: هناك حاجة ملحة مع صدور مرسومي الضرورة، إلى التعجيل بوتيرة الإصلاحات المالية والاقتصادية التي من شأنها تحصين المصدات المالية للحكومة وخاصة ما يتعلق بتحصيل الديون المستحقة التي تجاوزت 1.6 مليار دينار، حيث أوصت تقارير رقابية بضرورة التنسيق بين وزارة المالية وكافة الجهات الحكومية التي لها ديون مستحقة لعمل دراسة شاملة لمعرفة المستحق من تلك الديون واتخاذ إجراءات قانونية وإدارية من شأنها تحصيل تلك الأموال.

كما أوصت تلك التقارير الحكومة بضرورة تطبيق نظام رقابي ومحاسبي شامل للخروج من دائرة شح السيولة ورصد جميع المديونيات المستحقة للحكومة لدى الجهات المختلفة لتحصيلها ومنع الهدر بها.

وفي سياق متصل، تستهدف الحكومة خلال الفترة المقبلة السعي لتحصين المصدات المالية للحكومة من خلال عدد من السيناريوهات أبرزها ما يلي:

? التوسع في نقل الأصول بين صندوقي الاحتياطي العام والأجيال القادمة لتوفير سيولة تدعم صندوق الاحتياطي وتعزز قدرة الحكومة في تغطية النفقات الضرورية.

? استعجال تحصيل دفعات الأرباح المحتجزة لدى الجهات المستقلة والتي تقترب من حاجز 7 مليارات دينار.

? متابعة دقيقة للإنفاق على المشاريع التنموية المدرجة في خطة التنمية والتي يتم تنفيذها حالياً، دون القيام بإضافة مشروعات جديدة منعاً للهدر في الانفاق.

جدير بالذكر أن مجلس الأمة قد أقر تعديلات على قانون صندوق الأجيال القادمة والذي بموجبه تم وقف استقطاع نسبة 10 في المئة من الإيرادات، وإقرار الاستقطاع من صافي الفائض وبالنسبة التي يقررها وزير المالية، وقد نتج عن تلك التعديلات تحقيق وفراً قدره 3.8 مليارات دينار عن ميزانيتي 2018/2019 و2019/2020.

