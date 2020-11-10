5.6 ملايين تهديدات رقمية تعرضت لها الكويت

مال وأعمال

أكدت شركة «تريند مايكرو» ان الكويت شهدت خلال النصف الأول من 2020، ما مجموعه 5,636,047 تهديدًا رقميًا اكتشفته حلول «تريند مايكرو». وتوزّعت التهديدات بين 5,073,616 تهديدًا عبر البريد الإلكتروني (وهي ثالث أعلى نسبة في دول مجلس التعاون الخليجي)، و454,092 مستخدمًا وقعوا ضحايا لعناوين الإنترنت (URL) الخبيثة، و105,69 برمجيات خبيثة، وعناوين إنترنت (URL) استضافت 2,646 تهديدًا. وتشير هذه الأرقام الخاصة بالكويت إلى زيادة بنسبة 47 في المائة في عدد ضحايا عناوين URL الخبيثة (حيث بلغ هذا الرقم 309468 في النصف الأول من عام 2019)، وأكثر من ثلاثة أضعاف عدد الهجمات المستضافة على عناوين URL (حيث بلغ هذا الرقم 840 في النصف الأول من عام 2019).