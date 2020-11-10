الاقتصاد الفرنسي انكمش %12

مال وأعمال

أعلن البنك المركزي الفرنسي، أن النشاط الاقتصادي في البلاد انكمش بنسبة 12% خلال نوفمبر الحالي عن مستواه الطبيعي، بعد دخول البلاد في إجراءات عزل عام للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك للمرة الثانية هذا العام، دون أن يشير إلى إذا ما كانت هناك تداعيات ناجمة أيضاً عن حملة المقاطعة التي تبناها الشارع في العديد من الدول العربية الإسلامية، رداً على تصريحات الرئيس إيمانويل ماكرون، المسيئة إلى الإسلام، الشهر الماضي. والتراجع الحالي في النشاط الاقتصادي أسوأ من هبوط بلغت نسبته 4% في أكتوبر الماضي، وفق بيانات أوردتها وكالة رويترز، لكنه أفضل بكثير من خسارة 31% شهدها في أبريل خلال أحد أكثر إجراءات العزل العام صرامة في أوروبا لمواجهة كورونا.

