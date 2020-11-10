كيف يمكن لبايدن أن يغيِّر صناعة الطاقة؟

مال وأعمال

بعد فوز المرشح الديموقراطي جو بايدن بانتخابات الرئاسة الأميركية، فمن الممكن أن تشهد سياسة الطاقة الأميركية تغييرات تحت إدارته لأربع سنوات قادمة.

وتجمع الآراء على أن السياسة الجديدة لبايدن ستتركز في تعزيز مكانة الطاقة الخضراء، وفرض مزيد من القيود على صناعة النفط وعلى ملفات أخرى لصناع النفط مثل إيران وفنزويلا.

ولم توضح حملة بايدن بعد كيف ستتناول العلاقات الأميركية مع دول أوبك، لكن أي نفوذ له كرئيس من المرجح أن يخدم الهدف ذاته - سعر نفط متوسط. فأي رئيس أميركي يحتاج إلى وقود في متناول المستهلكين. وبالنسبة لبايدن، ينبغي أن يكون السعر مرتفعا بما يكفي لكي تستطيع أصناف الوقود النظيف البديلة للوقود الأحفوري المنافسة بما يدعم خطته الطموح بخصوص المناخ.

كان ترامب أكثر انخراطا في شؤون أوبك عن أي من سابقيه. وقد أثر في بعض الأحيان على سياسة أوبك بتغريداته ومكالماته الهاتفية، مطالبا بسعر نفط منخفض بما يلائم المستهلكين ومرتفع بما يلائم المنتجين الأميركيين.

وقد أضعفت عقوباته أيضا نفوذ صقري الأسعار داخل أوبك، فنزويلا وإيران، مما أزال عقبتين تاريخيتين في وجه نهج منظمة الدول المنتجة للنفط.

غير أن اتجاه بايدن لاستئناف التواصل الدبلوماسي مع إيران وفنزويلا قد يعني عودة نهائية لإنتاج كل منهما، العام المقبل، حسب تقدير (ستاندرد آند بورز)، وإذا بدأت الولايات المتحدة في رفع العقوبات عن البلدين، فقد يعقد ذلك مفاوضات منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) حول خفض الإنتاج مستقبلا.

ولأن السعودية تمثل أكبر صوت في أوبك، فإن بايدن قد لا يتدخل عن كثب وبشكل مباشر في سياسة الإنتاج الخاصة بالمجموعة -كما فعل ترمب- بل سيعتمد القنوات الدبلوماسية الهادئة على الأرجح، بحسب تحليل أوردته رويترز.

