السياحة في السعودية.. خطوات ثابتة نحو العالمية

مال وأعمال

«تعاون لا تهاون، ونعود بحذر، ومعا لمواجهة انتشار فيروس كورونا»، هكذا وضعت وزارة السياحة في السعودية أهدافها واستراتيجيتها لتخطي تداعيات تلك الأزمة التي أصابت الاقتصاد العالمي بشكل عام واقتصاديات دول مجلس التعاون بشكل خاص في مقتل، ودفعت به الى هاوية الركود الاقتصادي العميق.

الا أن المملكة العربية السعودية وعبر تصميمها على تنفيذ رؤية 2030، فيما يتعلق بتطوير القطاع السياحي قد وضعت لها مكانا بارزا بين الدول المتطورة سياحيا، فقد قامت بتنشيط القدرات السياحية واقامة المهرجانات لأبنائها وزادت من عدد الغرف الفندقية وقدمت الكثير من الخدمات الى السائحين الوافدين اليها.

والى جانب هذا الأمر، فقد دفعت السعودية بكل امكاناتها لتطوير هذا القطاع الحيوي ووضعت استراتيجية متكاملة لتطويره، في ظل استمرار تراجعات أسعار النفط وتذبذبها وهو ما يدفع الى مزيد من الجهد نحو بناء وتأسيس قطاعات واعدة قادرة على تعزيز الايرادات وتعويض التراجعات في أسعار النفط.

لا تقتصر أهمية السياحية على الجوانب الترفيهية فقط ولا حتى الثقافية والتاريخية، وانما هي رافد اقتصادي أيضا، وعلى الرغم من أن هذا الجانب الاقتصادي للسياحة لم يكن موضع اهتمام من قبل، الا أن السياحة السعودية، خاصة بعد اطلاق رؤية 2030 وتوجيهات القيادة الرشيدة، باتت تلقى دعما متزايدا من الحكومة السعودية التي تعمل حاليا على تنفيذ عمليات تطوير شاملة لمنظومة القطاع السياحي، تشمل عددا من المشاريع الكبرى، وتحديث وتطوير البنية التحتية، وتأهيل المواقع السياحية والتراثية، والارتقاء بقطاع الايواء ووكالات السفر والخدمات السياحية، وتطوير الأنشطة والفعاليات في المواقع السياحية، فضلا عن تنمية الموارد البشرية السياحية.

وتسعى هيئة السياحة في السعودية لاستكمال مهمتها نحو تحويل السياحة الى قطاع اقتصادي يسهم بفعالية متزايدة في الناتج القومي الاجمالي، ودعم الاقتصاد الوطني، بعائدات تصل الى 10%، وتوفير ما يصل الى 1.6 مليون وظيفة في عام 2030.

وجرى اشراك القطاع الخاص وتنشيط دورة الاقتصاد ومشاركة قطاع النقل والمواصلات وقطاع التجزئة والمطاعم، وزاد اشغال الفنادق، فأصبحت السياحة مصدرا من مصادر الدخل في المملكة العربية السعودية كما تم الاهتمام بقطاع النقل باعتباره داعما رئيسا لمشاريع السياحة؛ فجرى الاهتمام بالنقل، من خلال انشاء سكك حديد، فجرى انشاء قطار الرياض الدمام،، ومشاريع سكك حديد تحت الانشاء بين الرياض وجدة.

وبدأت الحملات التسويقية الاعلانية للتسويق عن السياحة في السعودية. على قدر أهل العزم تأتي العزائم، لم يكن عامل الجو والحرارة المرتفعة عائقا أمام التحديات الكبيرة على المملكة العربية السعودية

وفيما يلي نستعرض ملامح العمل في قطاع السياحة والترفيه في المملكة

100 مليون زيارة

في القطاع السياحي حددت وزارة السياحة ملامح استراتيجيتها في رفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي من 3 % كما هو اليوم، الى ما يزيد عن 10 % بحلول العام 2030، بالاضافة الى توفير مليون فرصة عمل اضافية ليصل الاجمالي الى 1.6 مليون وظيفة في القطاع السياحي بحلول العام 2030، مع جذب 100 مليون زيارة دولية ومحلية بشكل سنوي عام 2030.

فرص استثمارية واعدة

ووفق البيانات الواردة على موقع وزارة السياحة، فقد حددت الوزارة الأسباب وراء الاستثمار في القطاع السياحي بالقول أن الاستثمار في السياحة يمثل أحد الركائز الرئيسة في رؤية المملكة 2030، ودليل عزمها على المضي قدما لتحقيق طموحاتها وأهدافها.

حيث يسهم هذا الأمر في توليد الفرص الاستثمارية المجدية للمستثمرين بالداخل والخارج، حيث لا تعتبر السياحة مجرد محرك لنمو الاقتصاد فحسب، بل جسراً للتواصل الثقافي مع العالم، وزيادة مستوى التفاهم والاحترام المشترك.

وبجانب خلق فرص استثمارية واعدة ذات جدوى وعوائد اقتصادية، أشارت الوزارة أن الاستثمار في القطاع السياحة يأتي للأسباب التالية:

?السياحة هي واحدة من أسرع القطاعات نموا في العالم، و‏خلال السنوات الثمانية الاخيرة، توسع القطاع السياحي بمعدل يفوق المتوسط العالمي.

وفقا للمجلس العالمي للسفر والسياحة، يساهم القطاع بما يقدر بنحو 10 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي العالمي.

‏ في العام الماضي، وصل النمو السياحي الى 3.9 بالمئة في مقابل نسبة نمو تعادل 3.2 للاقتصاد العالمي.

‏ من المتوقع نمو القطاع السياحي بنسبة 3.7 بالمئة بحلول العام 2029، ستسهم بما يزيد عن 13 مليار دولار في الاقتصاد العالمي، تعادل 11.5 بالمئة من الناتج المحلي العالمي.

يدعم القطاع السياحي 319 مليون وظيفة على مستوى العالم - حوالي واحدة من كل عشر وظائف حول العالم- ومسؤول عن خلق وظيفة مقابل كل خمسة وظائف يتم توفيرها حول العالم في السنوات الخمس الأخيرة.

على الصعيد العالمي، يعتبر القطاع السياحي الأكثر شمولية، عبر مشاركة أكبر نسبة من الشباب والنساء من القوة العاملة الكلية.

تداعيات «كورونا»

وعلى الرغم من تداعيات فيروس كورونا، التي أدت الى تراجع الأداء عالميا ومحليا، الا أن المملكة تمكنت من تجاوز تلك المرحلة عبر مبادرات نوعية، فمن بين التداعيات التي أصابت قطاع السياحة بشكل خاص والاقتصاد عموما: الركود الاقتصادي الناتج عن الجائحة أثر بشكل كبير على السياحة وعلى الأخص قطاع الطيران وقطاع الفنادق، مع الانخفاض في عدد المسافرين نحو 26 مليون، بالاضافة الى تضرر 200 ألف وظيفة في القطاع أصابها الضرر.

مبادرات نوعية

وفي مواجهة تلك الأضرار قدمت السعودية عددا من المبادرات أهمها

مبادرات لدعم الاقتصاد بمبلغ 120 مليار.

استفاد السعوديين في القطاع من مبادرة دعم الرواتب من الحكومة.

المملكة قدمت مبادرة لدعم رواتب السعوديين في القطاع الخاص بمبلغ 9 مليارات ريال. هذا الدعم استفاد منه القطاع السياحي أيضا.

تم اتاحة الفرصة من خلال أجير لتبادل المنافع بين المنشآت للحد من الضرر.

تم اسقاط الرسوم الخاصة بالسياحة والبلدية.

استضافت الفنادق أكثر من 50 ألف مواطن عادوا الى المملكة من خلال مبادرة عودة مواطن حيث تم استضافتهم في أكثر من 13 ألف غرفة فندقية لمدد تراوحت بين أسبوع وأسبوعين.

من أجل تنشيط السياحة في المملكة، أطلقت المملكة موسم صيف السعودية الذي يغطي 10 وجهات سياحية على مستوى المملكة.

أدوات تعزيز القطاع السياحي

في المملكة

أطلقت المملكة العديد من الأدوات التي مكنتها من تطوير هذا القطاع الحيوي والدفع به الى الأمام والتي كان من أهمها:

التأشيرة السياحية

دشنت المملكة التأشيرة السياحية في سبتمبر 2019، حيث يمكن لمواطني 49 دولة الحصول عليها الكترونيا، كما بامكان حاملي التأشيرة الأميركية أو البريطانية أو الشنغن من الحصول على التأشيرة السياحية عند الوصول، وبالنسبة لبقية الدول بامكانهم زيارة ممثلي المملكة في بلدانهم للحصول على التأشيرة.

تشمل تلك التأشيرة 49 دولة ما يقارب 80 بالمئة من طاقة الانفاق السياحي على مستوى العالم، وتضم 75 بالمئة، من قاصدي الرحلات السياحية الفارهة عالميا.

صندوق التنمية السياحي

جاء انشاء صندوق التنمية السياحي لتشجيع الاستثمارات السياحية في المملكة وتنويع مصادر الدخل وزيادة مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الاجمالي وكذلك زيادة فرص العمل لبنات وأبناء المملكة في القطاع السياحي والاسهام في زيادة عدد السياح القادمين الى المملكة وفقا لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة ورؤية المملكة 2030.

تم انشاء صندوق التنمية السياحي برأسمال قدره 15 مليار ريال، كما أن الصندوق أبرم اتفاقيات تفاهم مع البنوك المحلية لتمويل المشاريع السياحية بما لا يقل عن 150 مليار ريال. وقام الصندوق بالتعاون مع البنوك الاستثمارية بانشاء صناديق للاستثمار في القطاعات السياحية المختلفة.

تشجيع الاستثمارات السياحية

ومن بين الأهداف التي يتيحها الصندوق العمل على دعم وتشجيع الاستثمارات السياحية في المملكة ومن هذا المنطلق يفتح الصندوق أبواب التعاون مع المستثمرين بشكل مباشر من خلال تقديم الدعم لهم في كل ما يخص المشاريع السياحية التي تؤدي الى تطوير القطاع السياحي في مختلف مناطق المملكة ويشمل ذلك مجالات مختلفة منها: الفنادق، والمطاعم وتطوير الوجهات السياحية والضيافة بشكل عام ومنظمي الرحلات. ويسعى الصندوق الى جعل البيئة الاستثمارية أكثر جاذبية للقطاع الخاص ويقدم لهم الدعم للحصول على مشاريع أكثر ربحية.

فرص استثمارية أكبر

وهذا الأمر يخلق فرصاً استثمارية أكبر في المملكة من خلال تطوير الوجهات السياحية بما يتناسب مع الاستراتيجية الوطنية للسياحة. والصندوق له دور رئيس في تطوير صناعة السياحة بشكل عام وتشجيع المزيد من بنات وأبناء المملكة للانخراط في هذا القطاع بهدف توفير مليون وظيفة اضافية جديدة بحلول 2030. وكذلك زيادة اسهام القطاع السياحي في المملكة ليصل في 2030 الى 10% بدلا من 3% حاليا. وكذلك استقبال 100 مليون زيارة سياحية

دعم القطاع الخاص

ويدعم الصندوق القطاع الخاص من خلال اعطاء قروض للاستثمار، ويستثمر أيضا في المشاريع عن طريق تملك حصص في المشروع. ويقدم أيضا الصندوق ضمانات على بعض المشاريع، كما يتم تقديم الدعم في بعض الحالات للمشاريع المميزة والواعدة بتوفير جميع الحلول أعلاه. ويساهم الصندوق بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بتوفير أراض لبعض المشروعات المهمة والضرورية.

تأسيس ودعم المهرجانات الثقافية والتاريخية

يتوافر لدى المملكة العربية السعودية ما يقرب من 150 موقعا أثريا وتراثيا وتاريخيا، ناهيك عن تلك المناطق السعودية التي تضيفها اليونسكو الى قائمة التراث العالمي يوما تلو آخر، وهو ما جعل المملكة معدة لتكون من أبرز وجهات السياحة الثقافية في العالم، ويهيئ هذه السياحة لتجلب أموالا ضخمة الى اجمالي الناتج المحلي. ودعمت المملكة القطاع السياحي بشكل عام؛ لم تغفل السياحة الثقافية؛ حيث تم تأسيس ودعم عدد من المهرجانات الثقافية والتاريخية، مثل سوق عكاظ أحد أبرز أسواق العرب، اضافة الى مهرجان جدة التاريخية، ومهرجان الصحراء في حائل، ومهرجان الصقور، والمهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية)، الذي يقام تحت اشراف وزارة الحرس الوطني منذ نحو 33 عاما.

وطورت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، كذلك، عددا من الوجهات السياحية، وبعض الأسواق التاريخية، والقرى التراثية، كما شهد توثيق الفولكلور الشعبي والمأكولات الشعبية اهتماما ملحوظا من جهة التوثيق؛ ابتغاء ضمان استمراره، وحفاظا على رأس المال الثقافي للمملكة.

11 مرحلة لتطور صناعة السياحة في المملكة

شهدت السياحة المحلية في السعودية مراحل من التطوير حتى أصبحت قطاعا منظما مدعوما باللوائح والأنظمة والمشاريع والبرامج.

1 - مرت السعودية خلال العشرين عاما، بمراحل مختلفة ومتطورة في ملف السياحة المنظمة، حيث شهدت منطقة عسير (جنوب السعودية) تشكيل أول لجنة لتنشيط السياحة في منطقة تعد أبرز مدن الاستقطاب السياحي، وذلك في عام 1995.

2 - جاء قرار مجلس الوزراء، بانشاء «الهيئة السعودية للسياحة»، بناء على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بهذا الشأن.

3 - تبعها في عام 2000 «الهيئة العليا للسياحة»، وتم تغيير مسماها بعدها بأعوام لتصبح «الهيئة العامة للسياحة والآثار»، ومن ثم هيئة للسياحة والتراث الوطني، قبل أن يتم الاعلان عن تأسيس «وزارة السياحة».

4 - تعززت الصورة السعودية بعد اطلاق التأشيرة السياحة الالكترونية في تسهيل اجراءات الزيارة وفتح أبوابها للعالم، نظير العوامل والمقومات الهائلة التي تتمتع بها المملكة، في استقطاب السياح.

5 - أطلقت وزارة السياحة منصة الكترونية (المنصة الوطنية للرصد السياحي)، وهي منصة تسهم في رفع جودة الخدمات السياحية، وتنشيط الاستثمارات في هذا القطاع من خلال توفير بيانات دقيقة وآنية حول الحركة السياحية في المملكة، ومركز «ماس»، وهو مركز المعلومات والأبحاث السياحية، ويعد المسؤول عن جمع المعلومات والبيانات السياحية والقيام بالأبحاث والدراسات المتعلقة بالسياحة في المملكة.

6 - حيث جرى انشاء 16 فرعا للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وجرى توزيعها على المدن السعودية، كما جرى تقسيم شهور السنة الى مواسم سياحية، بالاضافة الى المواسم السياحية التالية: موسم الرياض، موسم الدرعية، موسم العلا، موسم حائل، موسم المنطقة الشرقية، رمضان والعيد، موسم جدة، موسم الطائف، واليوم الوطني السعودي.

7 - جرى عمل مهرجانات تسويقية وتراثية ومسرحيات وفعاليات؛ ومنها، على سبيل المثال: قرية الورد، مهرجان الابل، سوق عكاظ، برنامج الاحساء، الهدا، والكثير من المهرجانات والمناسبات الترفيهية.

8 - سيجري انطلاق موسم السباقات فورمولا1 السعودية في منطقة الدرعية، وجرى افتتاح حلبة المصارعة العالمية، وانشاء أكبر مدينة ترفيهية في العالم، وانشاء مدينة ألعاب مائية والكثير من الحفلات الموسمية والتراثية.

9 - جرى اشراك القطاع الخاص وتنشيط دورة الاقتصاد ومشاركة قطاع النقل والمواصلات وقطاع التجزئة والمطاعم، وزاد اشغال الفنادق، وأصبحت السياحة مصدرا من مصادر الدخل في المملكة العربية السعودية.

10 - قطاع النقل يعتبر داعما رئيسا لمشاريع السياحة؛ فجرى الاهتمام بالنقل، من خلال انشاء سكك حديد، فجرى انشاء قطار الرياض الدمام، الذي يربط مطار الملك خالد والمجمعة والقصيم وحائل، والجبيل، ومشاريع سكك حديد تحت الانشاء بين الرياض وجدة، وقطار يربط بين السعودية ودول الخليج.

11 - بدأت الحملات التسويقية الاعلانية للتسويق عن السياحة في السعودية. على قدر أهل العزم تأتي العزائم، لم يكن عامل الجو والحرارة المرتفعة عائقا أمام التحديات الكبيرة على المملكة العربية السعودية.

