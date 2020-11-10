إغلاق 16 محلاً تجارياً تبيع سلعاً مقلدة

مال وأعمال

أعلنت وزارة التجارة والصناعة إغلاق 16 محلاً تجاريا لمخالفتها القانون رقم 79/10 والمتعلق بالإشراف على السلع والخدمات المذكورة بعد ضبط عدد من السلع والاكسسوارات المقلدة بالاضافة الى بيع بضائع ذهب غير مختومة ومقلدة لماركات عالمية.

وقالت «التجارة» في بيان صحافي ان فرق التفتيش التابعة لها ضبطت، اثناء جولاتها التفتيشية المعتادة، عدد من المحال التجارية التي تزاول بيع سلع مقلدة وهو مايعد مخالفة للقانونين المحلي والدولي.

أوضحت ان «الفرق ضبطت الكميات من السلع المقلدة وتحرزت عليها تمهيدا لاحالتها الى الجهات المعنية لاجراء اللازم».

وأكدت مواصلة حملاتها التفتيشية ورقابتها التجارية لمنع بيع ومزاولة أي سلعة من شأنها أن تضر المستهلك وحرصا على تطبيق القوانين العالمية المتعلقة بالبضائع المقلدة.

