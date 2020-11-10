«الخليج للتأمين»: 13.1 مليون دينار صافي أرباح في 9 أشهر

مال وأعمال

أعلنت مجموعة الخليج للتأمين عن تحقيق صافي ربح بقيمة 13.1 مليون دينار (42.7 مليون دولار) وذلك خلال تسعة الأشهر الأولى من العام الحالي، بربحية 70.31 فلساً للسهم الواحد بالمقارنة مع صافي ربح بقيمة 10.7 ملايين دينار (34.9 مليون دولار) وبربحية 59.63 فلساً للسهم الواحد عن نفس الفترة من العام الماضي بزيادة نسبتها 22% ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح إلى تحسن النتائج الفنية وأرباح الاستثمارات لشركات المجموعة.

كما ارتفعت حقوق مساهمي المجموعة لتبلغ 109.4 ملايين دينار (356.9 مليون دولار) كما في 30/09/2020 بالمقارنة مع 108.8 ملايين دينار (355 مليون دولار) كما في 31/12/2019 بزيادة نسبتها 0.5%، وبلغت القيمة الدفترية للسهم كما في 30/09/2020، 587 فلسا بالمقارنة مع 584 فلسا في نهاية عام 2019 بزيادة نسبتها 0.5%.

هذا وقد بلغت قيمة الأقساط المكتتبة 334.3 مليون دينار (1.09 مليار دولار) بالمقارنة مع 266.2 مليون دينار (868.6 مليون دولار) بزيادة نسبتها 26% عن نفس الفترة من العام السابق. وبلغ ربح الاستثمار والايرادات الأخرى 12.2 مليون دينار (39.9 مليون دولار) بالمقارنة مع 10.8 ملايين دينار (35.2 مليون دولار) عن نفس الفترة من العام الماضي بزيادة نسبتها 13.4%.

وتدعيما لأعمال المجموعة التشغيلية وحقوق حملة وثائقها، فقد تم زيادة صافي الاحتياطيات الفنية للشركة من 161 مليون دينار) كما في 31/12/2019 إلى 182 مليون دينار كما في 30/09/2020 بزيادة نسبتها 13% الأمر الذي يعزز قدرة الشركة على تحمل المخاطر الطارئة التي قد تطرأ في المستقبل.

وارتفع مجموع الأصول خلال تسعة الأشهر الأولى من عام 2020 ليصل إلى 851 مليون دينار بالمقارنة مع 763 مليون دينار كما في 31/12/2019 بزيادة نسبتها 12%.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة الخليج للتأمين خالد الحسن «تعكس نتائج تسعة الأشهر الأولى من العام الحالي النمو المتواصل للمجموعة وقدرتها على حماية أصولها وحقوق مساهميها، كما يتماشى ذلك مع سعينا المستمر لتقديم أفضل الخدمات التأمينية لعملائنا في جميع الأسواق التي نتواجد فيها، وذلك باعتماد استراتيجيات التحول الرقمي في مجال قنوات توزيع المنتجات الرقمية، المطالبات والخدمات الأخرى».

وأضاف «تحققت هذه الإنجازات بفضل الدعم المستمر من العملاء وثقتهم بإدارة المجموعة وخدماتها وبفضل دعم المساهمين وتفاني وإخلاص موظفي الشركة والذين نتقدم لهم جميعا بالشكر والتقدير».

ويذكر ان «النهار» قد نشرت امس ان مجموعة الخليج للتأمين حققت 624 ألف دينار وهذه الارباح هي خاصة باحدى الشركات التابعة في البحرين والتابعة لمجموعة الخليج للتأمين ولذا وجب التوضيح.

