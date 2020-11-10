371 مليون دينار مكاسب المؤشرات مع صحوة البورصة

مال وأعمال

واصلت البورصة صحوتها للجلسة الثانية على التوالي لترتفع القيمة السوقية بـ 371 مليون دينار وبنحو 1.1 في المئة لترتفع من 31.945 مليار دينار في نهاية جلسة الأحد إلى 32.316 مليار دينار لتكسر حاجز الـ32 مليار دينار، وتزامن ذلك مع نمو السيولة في الجلسة بنسبة 107.6 في المئة لتبلغ 70 مليون دينار مقابل 33.7 مليون دينار في الجلسة السابقة، وذلك بالتداول على 247 مليون سهم لعدد 129 شركة عبر 16.6 ألف صفقة، لترتفع بذلك أحجام التداول بنسبة 93.3 في المئة.

واشار محللون الى ان هذا الارتفاع جاء متوافقا مع ارتفاع الاسواق العالمية مع الإعلان عن فوز جو بايدن بسباق رئاسة الولايات المتحدة الأميركية ضد دونالد ترامب، بتزامن مع الإعلان المرتقب اليوم لمورغان ستانلي عن ترقية البورصة على مؤشر إم إس سي آي (MSCI)، حيث ستعلن عن الأسهم الكويتية التي سيتم إضافتها إلى مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الناشئة والمتوقع أن تجذب معه العديد من الاستثمارات وخاصة من قبل مديري الصناديق.

وكان من المُقرر أن يتم انضمام الكويت إلى المؤشر في مطلع شهر مايو الماضي، لكن تأجل الأمر إلى نوفمبر الحالي؛ نظراً لتداعيات جائحة كورونا وتفشيها بشكل عام وما تبعها من تأثير سلبي على الأنشطة الاقتصادية والعوائد التشغيلية.

واختتمت تعاملات جلسة أمس على ارتفاع جماعي لجميع مؤشراتها، حيث ارتفع المؤشر العام بنسبة 1.1 في المئة وبـ 63.9 نقطة من 5500.5 نقطة إلى 5564.4 نقطة، وارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 1.5 في المئة وبنحو 92.6 نقطة ليصعد من 6084.35 نقطة إلى 6177 نقطة.

كما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.1 في المئة وبنحو 4.5 نقاط ليرتفع من 4342.33 نقطة إلى 4346.9 نقطة، كما صعد مؤشر «الرئيسي 50» بنسبة 0.15 في المئة وبنحو 6.5 نقاط من 4419.06 نقطة إلى 4425.58 نقطة.

وحققت القيمة السوقية مكاسب بقيمة 371 مليون دينار وبنحو 1.1 في المئة لترتفع من 31.945 مليار دينار في نهاية جلسة الأحد إلى 32.316 مليار دينار لتكسر حاجز الـ32 مليار دينار، وتزامن ذلك مع نمو السيولة في الجلسة بنسبة 107.6 في المئة لتبلغ 70 مليون دينار مقابل 33.7 مليون دينار في الجلسة السابقة، وذلك بالتداول على 247 مليون سهم لعدد 129 شركة عبر 16.6 ألف صفقة، لترتفع بذلك أحجام التداول بنسبة 93.3 في المئة.

وشهدت القيمة الرأسمالية للسوق الأول ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المئة وبقيمة 362 مليون دينار من 23.817 مليار دينار إلى 24.179 مليار دينار ليكسر حاجز الـ24 مليار دينار، وذلك بتداول 123.93 مليون سهم لعدد 20 شركة عبر 12.38 ألف صفقة بقيمة إجمالية بلغت 62.7 مليون دينار.

وارتفعت القيمة السوقية للسوق الرئيسي بقيمة 8 ملايين دينار من 8.128 مليارات دينار إلى 8.138 مليارات دينار، حيث تم تداول 123.1 مليون سهم خلال الجلسة لعدد 109 شركات عبر 4.2 آلاف صفقة بقيمة إجمالية بلغت 4.27 ملايين دينار.

وتركزت عمليات الشراء على الأسهم القيادية وخاصة القطاع المصرفي وقطاع الاتصالات، موضحين أن المستثمرون يترقبون باقي نتائج أعمال الشركات والبنوك المدرجة عن الربع الثالث من العام الحالي.

