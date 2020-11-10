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مال وأعمال

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الذهب ارتفع لـ 1960 دولاراً


ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى في شهرين تقريباً مدفوعة بضعف الدولار وآمال بمزيد من إجراءات التحفيز بسبب فيروس كورونا في ظل الرئيس المنتخب جو بايدن. وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1960.99 دولاراً للأونصة. وفي وقت سابق من الجلسة، سجل المعدن الأصفر 1965.33 دولاراً وهو أعلى مستوى منذ 16 سبتمبر. وفي التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة، ربح الذهب 0.6% إلى 1963.20 دولاراً. وقال هوي لي الاقتصادي في بنك او.سي. بي. سي «التوقعات بمزيد من التحفيز تُبقي الذهب مدعوما وتدفع الدولار للهبوط...قد تكون بداية موجة صعود طويلة للذهب». وسجل مؤشر الدولار أقل مستوى في عشرة أسابيع مما يزيد من إغراء الذهب لحاملي العملات الأخرى. ووضعت إجراءات تحفيز غير مسبوقة وأسعار الفائدة المنخفضة عالمياً الذهب على مسار تسجيل أفضل عام له منذ عقد نظرا لجاذبيته كأداة تحوط في مواجهة التضخم وانخفاض قيمة العملة. وبالنسبة للمعادن النفسية الأخرى، ارتفعت الفضة 0.9% إلى 25.81 دولار للأونصة وكسب البلاتين 1.4% إلى 901.42 دولار بينما نزلت الفضة 0.7% إلى 2474.34 دولاراً للأونصة.


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