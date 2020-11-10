543 مليون جنيه صافي أرباح «الأهلي الكويتي - مصر»

مال وأعمال

أعلن البنك الأهلي الكويتي – مصر عن استمراره في تحقيق نتائج مالية ايجابية للربع الثالث من عام 2020، حيث ارتفع صافي الأرباح ليتخطى 543 مليون جنيه مصري خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2020 مسجلا زيادة بنسبة قدرها 42% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2019.

وجدير بالذكر أن صافي الأرباح التشغيلية للبنك شهد تحسنا ملحوظا ليصل الى 987 مليون جنيه مصري للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2020، بزيادة قدرها 39% مقارنة بذات الفترة من العام السابق.

وعلى صعيد متصل، تمكن البنك من تحقيق ارتفاعا في اجمالي الأصول ليصل الى 39.4 مليار جنيه مصري بنهاية الفترة في 30 سبتمبر 2020، وهو ما يمثل نموا بنسبة قدرها 11% مقارنة بنهاية عام 2019.

ونمت ودائع العملاء نموا ملحوظا مقارنة بنهاية عام 2019 بزيادة قدرها 19% لتصل الى 33.7 مليار جنيها مصريا بنهاية الربع الثالث من هذا العام، فضلا عن أن صافي الدخل من العائد بلغ 1.4 مليار جنيها مصريا، وهو ما يمثل نموا نسبته 34% مقارنة بنهاية الربع الثالث من عام 2019، وقد بلغ اجمالي محفظة القروض مبلغ 22.3 مليار جنيها مصريا بزيادة قدرها 15% مقارنة بنهاية عام 2019.

وتعقيبا على تلك النتائج الايجابية، قال علي معرفـي، رئيس مجلس ادارة البنك الأهلي الكويتي – مصر، «شهد هذا العام العديد من التحديات والصعوبات نتيجة انتشار وباء فيروس كورونا (COVID-19)، الا أن نجاحنا في تقديم أفضل خدمة مصرفية للعملاء خلال هذه الفترة يعد مصدر فخر كبير لنا ولكل العاملين في البنك. لقد عملنا منذ بدء تفشي الجائحة وفق اطار منهجي واستباقي لمتابعة وتقييم الأثر المتوقع لهذه الجائحة على مصرفنا وجميع الأطراف التي تتعامل معنا من جهات وعملاء يمثلون قطاعات وشرائح مختلفة من المجتمع المصري. وقد شكلت هذه الخطوات الاستباقية الركيزة الأساسية لتوجهنا الاستراتيجي في الاتجاه الصحيح والذي لعب دورا حاسما في تحقيق تلك النتائج.

واليوم، يمكننا القول وبكل ثقة بأن البنك أكثر جاهزية وقوة لتحقيق الاستدامة في النمو الايجابي، ونحن على يقين من قدرتنا على تنفيذ استراتيجية البنك للسنة المالية الحالية بالتزامن مع تحسن ظروف السوق».

وصرح خالد السلاوي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأهلي الكويتي – مصر، «اننا على دراية تامة بالظروف الاستثنائية التي يمر بها الاقتصاد المصري والتي أثرت بدورها على العملاء من الأفراد والشركات على حد سواء هذا العام. وفي اطار جهودنا الدؤوبة والمتفانية لدعم عملائنا في هذه الأوقات الصعبة التي تمر بها مصر والعالم، حرصنا على الاستفادة من قدراتنا في سرعة الاستجابة والتكيف مع المستجدات من أجل خدمة عملائنا على نحو استباقي ومؤازرتهم في مواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي نتجت عن تلك الجائحة، وذلك من خلال تطبيق مبادرات البنك المركزي المصري والتي كان لها أثر ايجابي في تخفيف العبء على العملاء. كما استمر العمل بجميع فروع البنك بكفاءة لتقديم كافة الخدمات المصرفية لعملائنا مع ضمان تطبيق الاجراءات الاحترازية الموصى بها من وزارة الصحة والبنك المركزي المصري.

فضلا عما تقدم، فان استثمارنا المتواصل في التكنولوجيا، بما في ذلك تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، والمزايا الجديدة للخدمات المصرفية عبر الانترنت، ومنصة الخدمات المصرفية المتكاملة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وفرت لعملائنا مزايا الوصول لخدماتنا المصرفية الرقمية بسهولة وأمان.

وأضاف خالد السلاوي، «ويأتي تحقيق البنك نموا بنسبة 42% في صافي الأرباح كمؤشر راسخ على مدى مرونة وصمود خطط العمل الاستراتيجية للبنك ما جعلنا في وضع يمكننا من تحمل ضغوط السوق الحالية وتقلباته وذلك على الرغم من حالة عدم الاستقرار التي شهدناها واستمرار تأثير جائحة كورونا على المشهد الاقتصادي».

وبمناسبة نجاحنا في تحقيق هذه النتائج القوية، أود أن أعرب عن بالغ شكري وامتناني لفريق العمل بالبنك على تفانيهم وولائهم ومثابرتهم، والذي كان له أبلغ الأثر في مواجهة التحديات المتعددة خلال هذه الفترة وتخطيها لتحقيق المزيد من التقدم والنجاح لمصرفنا. كما أتوجه بالشكر والتقدير الى عملائنا على ثقتهم ودعمهم المستمر».

