«برقان» أطلق برنامج «رؤية»

مال وأعمال

أطلق بنك برقان برنامجا ديناميكيا بعنوان «رؤية» في مركزه التدريبي الحديث، وبوابة التعلم والتطوير عبر الانترنت. يتماشى هذا البرنامج مع رؤية بنك الكويت المركزي لرعاية قادة المستقبل المصرفي في الكويت. وقد تم اطلاق هذه المنصة المتقدمة بحضور الادارة التنفيذية، وكبار الموظفين.

وتزامنا مع المراحل المختلفة لاستراتيجية التحول الخاصة ببنك برقان، انضم للبرنامج 63 مشاركا ملما بالمهارات التقنية والسلوكية وأساليب العمل الحديثة بهدف اعدادهم لمواجهة تحديات السوق وتلبية متطلبات الرقمنة. وتم تقسيم المشاركين الى ثلاث مجموعات بناء على مستوياتهم الوظيفية الحالية وتحضيرهم لما سيخضعون له من تدريب ودروس أثناء العمل لمدة تتراوح من سنتين الى ثلاثة سنوات. من أهم أهداف البرنامج ابراز القيم الأساسية لبنك برقان وهي الثقة، الالتزام، التميز والتقدم، والتي تم عرضها على حوائط مركز التدريب الجديد كجزء من استراتيجية البنك الشاملة لتحقيق هذه المبادئ عبر موظفيه وكوادره الجديدة.

قال رائد الهقهق- نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة والرئيس التنفيذي – الكويت: «معا، سنضمن نجاح هذه المبادرة التي تهدف الى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للبنك بالاضافة الى المتطلبات التنظيمية. تم اختيار المجموعة الأولى من الأفراد الشباب الموهوبين والطموحين من قبل ادارة الموارد البشرية وقادة الأعمال المختصين. ونحن نتطلع الى أن نراهم يطورون طرق التفكير والابداع في المستقبل، ويبقون ملتزمين برؤية البنك وقيمه».

وبدورها أضافت هالة الشربيني - رئيس مديري الموارد البشرية والتطوير للمجموعة: «ان الهدف من هذا البرنامج هو توجيه المواهب في بنك برقان ضمن برنامج مصمم لتحقيق النجاح والأداء الأمثل، سيتم تشجيع المشاركين على تحقيق أهدافهم وتطلعاتهم. سيساعدهم هذا البرنامج على اكتساب جميع المهارات المصرفية والعملية اللازمة لأداء دورهم كمصرفيين محترفين في المستقبل».

